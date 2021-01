Tokyo oplever stigende coronasmitte 200 dage før OL-åbning

200 dage før starten på OL i Tokyo oplever Japan og ikke mindst hovedstaden stigende coronasmitte.

Nytårsaften var der rekordmange nye smittetilfælde i Tokyo, og guvernører i hovedstaden og i Saitama, Chiba og Kangawa har bedt regeringen om at erklære undtagelsestilstand.

Det kan være nært forestående, siger Japans premierminister, Yoshihide Suga, til AP ifølge NTB.

Landets grænsekontrol strammes yderligere, og godkendelsen af vacciner er fremskyndet, så man kan begynde at vaccinere i februar, fortæller Suga.

Pandemiens opblussen sker på et tidspunkt, hvor Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og de berørte japanske ministerier nærmer sig en deadline for mere specifikke planer for gennemførelsen.

Det inkluderer, hvordan man skaber sikre og forsvarlige rammer for 15.000 atleter, dommere, pressefolk, embedsmænd og tilskuere.

Blandt Japans befolkning breder pessimismen sig. Efter den kraftige stigning i smittetal, viste en meningsmål foretaget af tv-stationen NHK, at 63 procent af befolkningen ønsker OL aflyst eller udsat endnu en gang.

Yoshiro Mori, der er præsident for Japans organisationskomité, afviser, at OL bliver aflyst.

Han siger, at der endnu er tid til at beslutte, hvorvidt man kan lade tilskuere - lokale som internationale - komme til begivenheden.

- Den sidste frist for en beslutning er i maj, men den kan komme tidligere, siger Mori.

Arrangørerne har budgetteret med et beløb svarende til 4,8 milliarder kroner i billetindtægter, og i tilfælde af færre eller ingen tilskuere, skal den japanske regering dække tabet af indtægterne.

Ifølge det officielle budget er omkostningerne ved at udsætte OL fra 2020 til 2021 allerede 92 milliarder kroner.

OL skal efter planen afvikles fra 23. juli til 8. august.