Topseedede Djokovic overvinder problemer i Melbourne

Den forsvarende mester Novak Djokovic er klar til tredje runde ved Australian Open.

Den 33-årige serber havnede dog i uventede problemer, da verdensetteren onsdag måtte ud i fire sæt for at slå amerikaneren Frances Tiafoe, der er nummer 64 på verdensranglisten.

Djokovic vandt 6-3, 6-7, 7-6, 6-3 over Tiafoe, der efterfølgende fik stor ros af serberen.

- Det var en hård kamp under svære vilkår. Det var meget varmt og nogle lange dueller. Jeg må rose Frances - det var en fantastisk kamp, han spillede, siger Novak Djokovic.

Otte gange tidligere i karrieren har serberen vundet turneringen i Melbourne. Og det er ikke første gang, at han er stødt på problemer i de tidlige runder.

Frances Tiafoe reducerede til 1-1, da amerikaneren vandt andet sæt i en tiebreak. Djokovic erkender, at han var presset, da tredje sæt blev afgjort i endnu en tiebreak.

- Hvis jeg selv skal vælge, så vil jeg gerne have den her slags kampe i åbningsugen, men jeg ved også, at kampene kun bliver hårdere herfra.

- Det er ikke første gang, at jeg er i den her situation, og jeg ved efterhånden, hvordan jeg skal håndtere dem. Heldigvis vandt jeg tredje sæt - det var ellers dødt løb mellem os, siger Djokovic.

Verdensetteren forklarer, at han generelt føler sig godt tilpas i Melbourne.

- Det er sådan, at når man over årene vinder meget på en bestemt bane, så får man en vis sikkerhed ved at spille på den. Det føles bare rigtigt for mig. Som min egen stue.

- Jeg har det godt med at spille her. Jeg sidder ikke ned, men løber rundt i stuen her, siger Djokovic.

I tredje runde venter endnu en amerikaner. Serberen møder enten Taylor Fritz eller Reilly Opelka.