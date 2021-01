Torpegaard får grand slam-debut ved Australian Open

Danmarks højest rangerede tennisspiller på herresiden, Mikael Torpegaard, får sin grand slam-debut ved Australian Open i år.

Det oplyser han i en sms mandag morgen dansk tid.

Danskeren tabte kvalifikationsfinalen i Doha, men kom på reservelisten til turneringen og rejste derfor til Australien, hvor han den seneste uge har siddet isoleret og ventet på svar.

Nu er der kommet så mange afbud, at det står klart, at Torpegaard er inde i turneringen. Det har repræsentanter for turneringen fortalt Torpegaard.

Omkring 1200 spillere, trænere, mediefolk og andre tilrejsende sidder lige nu isoleret op til turneringen.

Torpegaard har i lighed med omkring 70 andre været i en særligt hård isolation uden mulighed for at tage ud til et træningsanlæg.

Det skyldes, at der har været en positiv coronatest på hans fly til Melbourne.

