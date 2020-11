Total forvirring: - Ikke en skid forskel!

Kan 1. division i håndbold klassificeres som professionel sport?

Det findes der tilsyneladende ikke et entydigt svar på.

Torsdag lød meldingen, at 1. division ikke går under regeringens definition af professionel sport, hvorfor kampe bliver lukket ned i fire uger og træning med flere end ti personer ikke er tilladt.

Men nu får nogle af klubberne i 1. division alligevel lov til at afholde træninger som normalt, bekræfter direktør i Divisionsforeningen Thomas Christensen over for Ekstra Bladet.

- Det som Kulturministeriet har været inde og forholde sig til, det er der, hvor det er arbejdspladser. Selskaber, der har kontraktansatte spillere og hvor mængden af kontraktansatte spillere og den løn, de får, udgør en eller anden skabelon, de har inde i Kulturministeriet.

Der er 162 kontraktspillere i hele 1. division, men det er ifølge Kulturministeriet ikke nok til at være en professionel række, fortæller direktøren.

Men når nogle klubber så alligevel har fået grønt lys til at træne normalt, så skyldes det ifølge Thomas Christensen, at de kontraktspillere er samlet i få klubber.

Forskelle i rækken

- Er det ikke unfair, at nogle gerne må fortsætte, mens andre ikke må?

- Jo, det er der selvfølgelig en masse sportslig uretfærdighed i. Men nogle af de forskelle er der også i hverdagen. Når klubber har kontraktspillere, så har de en anden fordel end foreninger, der ikke har.

- Den forskel har vi bare i 1. division. Der er nogle foreninger, nogle frivillige spillere og nogle selskaber, der har professionelle spillere. Og den forskel bliver selvfølgelig mega tydelig nu.

Selvom Thomas Christensen sagtens kan forstå frustrationen hos de klubber, der fortsat kun må træne maksimalt ti mennesker sammen, så har Divisionsforeningen ikke mulighed for at ændre det.

- Vi har ikke hjemmel til at lukke professionel træning ned. Vi kan ikke sige til de klubber, der har professionelle spillere, at de ikke må træne. I hvert fald ikke, når Kulturministeriet siger det modsatte.

- Vi er pisse ærgerlig over, at 1. division er lukke, og vi har presset meget på for at det ikke skulle, men vi har fået at vide, at det skal lukke.

Fodbolden ruller

Alt imens håndbolden ligger stille på halgulvet, så ruller fodbolden fortsat på det grønne græs, hvor både 1. og 2. division fortsat må være over ti personer samlet.

Men der giver ingen mening, mener Thomas Christensen.

- Der er ikke en skid forskel. Jeg vil tro, at 2. division i fodbold og 1. division i håndbold er meget lig hinanden. Der er selvfølgelig nogle små forskelle i og med, at de tre rækker i herrefodbold hænger sammen i et.

- Størrelsesforskellen på spillere med kontrakter og forhold i liga, 1. og 2. division, det er meget sammenligneligt med vores liga og 1. division.

Også assistenttræner for Hadsten Håndbolds 1. division for damer, Anders Faber, er uforstående over for, at fodbolden har fået lov til at fortsætte.

- Jeg er godt klar over, at der er flere penge i fodbold, og der er tv og alt sådan noget. Den er jeg helt med på. Men i forhold til, hvor stor håndbolden er i Danmark, og hvor meget mediedækning, der er, så sætter man jo også udviklingen lidt i stå.

- 1. division er en fantastisk rugekasse for de kommende ligaspillere og måske kommende landsholdsspillere, som man så bare lukker ned.

Frustreret træner

Meldingen om, at ligaen lukkes ned i fire uger, fik heller ikke smilet frem hos Anders Faber, som ønsker at genoptage sæsonen.

- Jeg synes, man laver lidt grin med alle de mennesker, som arbejder og er frivillige omkring 1. divisionsholdene på herre- og damesiden.

- Med den ene hånd siger man, at vi er eliteidræt og med den anden, så siger man lige pludselig, at vi er under breddeidræt, lyder det fra Anders Faber.

Han frygter for de konsekvenser, ligaens nedlukning kan ende med at få for både rækken, men også de enkelte spillere.

- Vi kan risikere, at vi får en unfair fordeling af dem, der måske rykker op og ned. Det kan også få konsekvenser i forhold til skader, fordi vi ikke kan træne 100 procent.

