Tour-arrangør dropper søgsmål mod kvinde bag massestyrt

Den tilskuer, som forårsagede det voldsomme styrt på 1. etape af Tour de France, bliver alligevel ikke sagsøgt af løbsarrangørerne.

Det oplyser løbsarrangørerne til Reuters, skriver nyhedsbureauet.

Styrtet skete lørdag, da en kvinde holdt et skilt et stykke ud på vejen, mens hun havde front mod kameraet i stedet for det felt af cykelryttere, der kom buldrende hen ad vejen.

Det resulterede i, at Jumbo-Vismas Tony Martin bragede ind i hende og hev en stor del af feltet med sig ned på den franske asfalt.

Senere samme dag sagde Tourens vicedirektør, Pierre-Yves Thouault, at man ville sagsøge kvinde, men det er altså blevet droppet.

- Vi trækker vores klage tilbage. Denne historie er blevet blæst ud af proportioner, men vi ønsker at minde alle om løbets sikkerhedsregler, siger løbsdirektør Christian Prudhomme til Reuters.

- Hvis du kommer til Touren, så holder du fast i dit barn, du holder fast i dit kæledyr og krydser ikke vejen skødesløst. Og mest af alt respekterer du rytterne.

Onsdag kom det frem, at kvinden var blevet fundet og var i politiets varetægt.

Styrtet betød, at Jasha Sütterlin fra DSM-holdet udgik som den første rytter i Touren.

Senere fulgte Ignatas Konovalovas (FDJ), Cyril Lemoine (B&B Hotels) og Marc Soler (Movistar). Sidstnævnte pådrog sig brud på knogler i begge arme.