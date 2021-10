Tour de France-feltet skal bestige Alpe d'Huez i 2022

Tour de France-feltet vender i 2022 tilbage til Alpe d'Huez og skal over en del af brostene fra Paris-Roubaix.

Det står klart, efter at arrangørerne torsdag har præsenteret ruten i Paris.

Det er første gang siden 2018, hvor Geraint Thomas iført den gule trøje tog en flot etapesejr, at feltet skal op ad Alpe d'Huez. Det sker på løbets 12. etape, og målstregen er på toppen af det legendariske bjerg.

I alt skal rytterne tilbagelægge 3328 kilometer for at komme med helt til Paris, og ruten indeholder i alt seks bjergetaper og fem afslutninger på stigninger.

Allerede på 5. etape skal rytterne holde tungen lige i munden, når der køres 155 kilometer indeholdende blandt andet 11 pavéer med brosten på i alt knap 20 kilometer.

Nogle af dem har tidligere optrådt i klassikeren Paris-Roubaix eller Tour de France, men der vil også være nogle mere ukendte stykker, som ikke tidligere har optrådt i de to løb, skriver cyclingsnews.com.

Torsdag kom det blandt andet også frem, at 18. etape bliver med mål på Hautacam-stigningen, og at 20. og næstsidste etape bliver en 40 kilometer enkeltstart. To etaper, som givetvis bliver afgørende for det samlede klassement.

Løbet starter som bekendt med tre etaper i Danmark 1-3. juli.

1. etape er en 13 kilometer lang enkeltstart i København, på 2. etape kører rytterne fra Roskilde over Storebæltsbroen til Nyborg, mens 3. etape byder på 182 flade kilometer fra Vejle til Sønderborg.

Allerede mellem 3. etape i Danmark og 4. etape vil løbets første hviledag falde, mens den anden falder efter 15. etape, inden feltet rammer Pyrenæerne i tredje og sidste uge.

Artiklen fortsætter efter videoen ..

Se en animation af Tour de France-ruten i Danmark. Se en animation over Tour de France-ruten i Danmark

Løbet bliver 109. udgave af Tour de France.

Touren begynder 1. juli i København og slutter som vanligt med en paradeetape til Champs-Èlysèes i Paris 24. juli.

Slovenske Tadej Pogacar fra UAE-holdet har vundet de to seneste udgaver af Tour de France. Den danske Jumbo-Visma-rytter Jonas Vingegaard blev nummer to i årets løb.

Når herrerne er kørt over stregen i Paris, er det kvindernes tur.

I 2022 udvides kvindernes udgave af Tour de France til otte etaper og i alt 1000 kilometer.

