Træfsikre danske EM-stregspillere sultes med vilje

Kathrine Heindahl, to mål på to forsøg. Rikke Iversen, ét mål på ét forsøg. Maibritt Toft Hansen, ét mål på ét forsøg.

De tre danske stregspillere ved EM i kvindehåndbold har endnu til gode at brænde en chance. Alligevel er det yderst sjældent, de får muligheden for at afslutte.

Det er en helt bevidst taktik fra landstræner Jesper Jensens side, da det skal give forsvaret og målvogterne bedre betingelser i den anden ende.

- Vi har kigget meget på risikovillighed i forhold til at spille stregen. Jeg vil hellere have fire på fire fra stregen, end jeg vil have syv for ni og så fire håbløse indspil, der ender som en kontra i den anden ende, siger Jesper Jensen.

- Vi har været enormt dygtige i vores returløb, og det har også været qua, at vores stregspillere ikke bare er blevet tvangsfodret.

I stedet er spillet blevet bredt meget ud - og med stor succes vel at mærke. Det er præcis, som landstræneren har ønsket det.

- Vi har fået en masse afslutninger fra fløjene i stedet. Og skulle vi misse de chancer derude, så er risikoen for at få en kontra lige ned i hovedet bare ikke lige så stor, siger han.

Afslutninger fra fløjen, som ikke går i mål, vil ofte ende ved siden af mål i en vinkel ud mod sidelinjerne.

Det giver målvogteren længere hen til at samle bolden op og starte et angreb, og dermed kan forsvaret lettere nå tilbage og på plads.

Modsat vil en stregspillers brændte chance lige for mål ofte efterlade bolden tæt på målvogteren, som hurtigt kan starte et modangreb.

Det er da også svært at argumentere imod taktikken, eftersom det er meget få gange i de to første kampe, at modstanderne er kommet afsted i en kontrafase.

Det har haft stor betydning for, at danskerne har taget sikre sejre, mener Jesper Jensen.

- Jeg synes, vi spiller meget mere fornuftigt nu og har været dygtige til den del. Det har været vigtigt.

- Vi ved, vi har et sindssygt stærkt forsvar og målmandspar. Derfor vil vi gerne prøve at sikre, at modstanderne skal kæmpe så meget som muligt for deres mål, slår den danske landstræner fast.

Mens de tre stregspillere tilsammen har måttet nøjes med fire afslutninger og en masse screeningsarbejde i angrebet, så er fløjspillerne blevet fodret godt.

Lærke Nolsøe på venstrefløjen samt Trine Østergaard og Andrea Hansen på modsatte fløj har tilsammen fået 27 afslutninger, og de 21 af dem har resulteret i en scoring.

Imens må de chancebegrænsede stregspillere glæde sig over, at deres udnyttelsesprocent er perfekt.