Træner tvivler på Mikkel Bødker-retur mod Hviderusland

Ishockeylandsholdet går efter alt at dømme stærkt svækket ind til nøglekampen mod Hviderusland ved VM fredag aften.

Mikkel Bødkers deltagelse i opgøret er nemlig højst tvivlsom, efter at han blev ramt af en grim skade i øret i kampen mod Storbritannien.

Bødker sad over mod Rusland onsdag, og ifølge assisterende landstræner Jens Nielsen tyder meget på, at det samme bliver tilfældet mod hviderusserne.

- Jeg talte med ham i morges (torsdag, red.), og det ser ikke ud til, at han spiller mod Hviderusland. Det har jeg svært ved at tro.

- Hvis man har fået en puck i øret på den måde og er blevet syet med 37 sting, så tror jeg ikke, at man er klar allerede. Det kan jeg godt forstå.

- Han skal jo også først på is og teste det, før han kan sige, om han kan spille. Og han var heller ikke på is i dag. Han skal hvile ørerne, siger Jens Nielsen på landsholdets hviledag i Riga.

Lugano-spilleren var en af holdets store profiler i de første tre kampe i turneringen.

Hans sammenspil med topscorer Nicklas Jensen var et giftigt våben, og Bødker leverede selv fire assister undervejs.

Derfor er det selvsagt en gevaldig streg i regningen, hvis han er ude i en af holdets absolut vigtigste kampe i jagten på en plads i kvartfinalen.

- Det er et meget hårdt slag. Han spillede helt suverænt i de første kampe. En klassespiller, hvilket han også viste i træningslejren i den sidste uge op til VM. Vi savner ham helt sikkert, siger Jens Nielsen.

Selv om Bødker ikke var med træningen torsdag, er der stadig mulighed for, at han kan komme på is inden kampen mod Hviderusland, hvis han føler sig klar.

Danmark har en istid fredag middag, den såkaldte 'pre-game skate', som alle hold har på kampdage. Selve opgøret mod Hviderusland begynder fredag aften klokken 19.15 dansk tid.