Tragedie under ironman: To deltagere druknet

En tragedie har ramt den irske ironman Cork, da to deltagere er druknet under konkurrencen

To mænd har på tragisk vis mistet livet i to drukneulykker ved søndagens ironman i byen Youghai i Irland.

Det skriver irske medie Irish Mirror.

Til mediet har arrangørerne bekræftet, at to deltagere, der menes at være en mand i 60'erne og en mand i 40'erne, er døde under to forskellige hændelser søndag morgen.

En af mændene var fra Irland, mens den anden var en canadier, der var rejst til øen for at deltage i løbet.

Begivenheden forsatte på trods af den dobbelte tragedie. Foto: Mark J. Terrill/Ritzau Scanpix

Døde på stedet

Det lokale medie Cork Be skriver, at mændene kom i vanskeligheder i vandet og døde på trods af sikkerhedspersonalets indsats for at redde dem.

Begge mænd blev erklæret døde på stedet, og en af mændene menes at have lidt en medicinsk nødsituation, kort før han skulle ud af vandet i havnen, lyder det.

'Vi deler vores største sympati med atleternes familier og venner og vil fortsætte med at tilbyde dem vores støtte, mens de går igennem denne meget vanskelige tid,' lyder det I en erklæring fra arrangørerne af begivenheden.

'Vi takker sikkerhedspersonalet og de første på stedet, der arbejdede hurtigt for at give atleterne lægehjælp.'

Mere end 2000 deltagere har deltaget i weekendens begivenhed, som måtte udsættes til søndag på grund af stormen Bettys indvirkning tidligere på weekenden.

Svømmedelen af løbet måtte ændres på grund af dårlige vejrforhold.