Trampolinspringer dømt i landsretten: Seks års fængsel

Østre Landsret har torsdag idømt den tidligere landsholdstrampolinspringer Daniel Præst seks års fængsel i en sag om særlig farlig voldtægt, grov vold, røveri og trusler.

Dommen er en stadfæstelse af Retten i Helsingørs dom, der også fandt, at der var tale om en særlig farlig voldtægt.

Ved voldtægten, der fandt sted i januar sidste år, mistede offeret - en 60-årig thailandsk kvinde - bevidstheden og var i livsfare.

Daniel Præst besøgte kvinden i hendes hjem i et sommerhusområde i Gribskov Kommune. Her var han kommet for at købe hård sex for 5000 kroner.

Men kvinden har forklaret, at hun ikke var med på den 30-åriges idéer, og at han hurtigt blev voldelig og voldtog hende, mens han truede hende med en grensaks. Han tog også halsgreb, så kvinden kom i livsfare.

Daniel Præst er også dømt for at have frarøvet kvinden 20.000 kroner, som hun havde på adressen.

Anklager Roxana Ulvskov mødte for anklagemyndigheden i landsretten.

- Han er dømt i overensstemmelse med det, som byretten nåede frem til, og altså i det store hele efter anklageskriftet, siger anklageren, der påstod seks til syv års fængsel.

- Jeg er meget tilfreds, siger hun videre.

Den tidligere landsholdstrampolinspringer har nægtet sig skyldig og påstået, at det seksuelle foregik med samtykke fra kvinden som et prostitutionsforhold, mens volden først indtraf, da der opstod strid om betalingen.

Han blev anholdt i januar sidste år og virkede da som fysioterapeut i Helsinge. Under sagen har han været varetægtsfængslet, og han skal fortsat være fængslet ind til afsoningen.