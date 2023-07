Tre er døde efter skyderi i Auckland: VM fortsætter

Kvindernes VM i fodbold fortsætter som planlagt efter et skyderi torsdag morgen i newzealandske Auckland, der er en af værtsbyerne.

Det fortæller New Zealands premierminister, Chris Hipkins, ifølge avisen The New Zealand Herald.

- Jeg vil gerne takke de modige mænd og kvinder i det newzealandske politi, lyder det i en udtalelse.

Regeringen har efter morgenens skyderi været i kontakt med arrangørerne fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

Tre personer inklusive gerningsmanden er bekræftet døde i skyderiet, der ifølge det norske nyhedsbureau NTB skete tæt på det norske landsholds hotel.

Foto: Saeed Khan/Ritzau Scanpi

Yderligere seks personer er tilskadekomne, hvoraf tre er i kritisk tilstand.

Ifølge avisen skete skyderiet på en byggeplads i byens centrale forretningsdistrikt.

Ifølge politiinspektør Sunny Patel gik gerningsmanden ind på byggepladsen klokken 07.22 torsdag og begyndte at skyde om sig.

Medværterne New Zealand møder senere torsdag Norge i netop Auckland.

Det norske landsholds pressekontakt Halvor Lea fortæller NTB, at spillerne ikke direkte er påvirket af hændelsen.

Gerningsmandens motiv er på nuværende tidspunkt ukendt, men ifølge premierministeren var det hverken politisk eller ideologisk.