Tredje tjekkiske OL-atlet er testet positiv for corona

Ny dag, ny coronaramt tjekkisk OL-atlet.

Torsdag oplyser et tjekkisk medie ifølge Reuters, at beachvolleyballspilleren Marketa Slukova-Nausch er blevet testet positiv.

Hun er dermed den tredje tjekkiske udøver og den femte i alt fra landets OL-delegation, der bliver ramt af det smitsomme virus.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er virkelig skuffet, siger Marketa Slukova-Nausch ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hun blev nummer fem ved OL i 2012 sammen med en anden makker end hendes nuværende.

Tidligere er en mandlig beachvolleyballspiller samt træner for beachvolleyballholdet Simon Nausch, der er gift med Marketa Slukova-Nauch, blevet testet positive. Det samme er en bordtennisspiller.

I lørdags blev det tjekkiske OL-holds læge, Vlastimil Voracek, konstateret smittet ved ankomsten til Tokyo fra Prag. Alle fem fløj med samme fly til Japan.

Tjekkernes coronasituation har gjort hjemlandets premierminister, Andrej Babis, utilfreds. Han mener, det er en skandale.

- Jeg kan slet ikke lide det her. Jeg forstår ikke, hvordan det kunne ske, siger han ifølge AFP.

- Vi bliver ved med at opfordre folk til at blive vaccineret, og lægen var ikke vaccineret. Det er først og fremmest unfair over for atleterne.

Det tjekkiske OL-holds chef, Martin Doktor, har igangsat en undersøgelse af coronaudbruddet.

- Situationen er alvorlig, men siden den opstod, har vi gjort vores bedste for at stoppe spredningen. Desværre kunne vi ikke afholde sportslige tragedier fra at ske. Det er jeg virkelig ked af, siger han ifølge AFP.

OL åbnes officielt fredag, men de første konkurrencer fandt sted onsdag.