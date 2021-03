Trek klar til Flandern Rundt uden Mads P

Efter et par dage med uvished grundet et muligt coronaudbrud på holdet kan cykelholdet Trek nu melde sig klar til ugens store World Tour-løb i Belgien.

Holdet vil således være med, når der onsdag køres Dwars door Vlaanderen. Dog kun med fem ryttere.

Det skriver Trek i en pressemeddelelse.

Mads Pedersen og Alex Kirsch er således ikke med.

De to skal være i coronaisolation frem til lørdag, fordi de betragtes som tætte kontakter til en smittet. Ingen af holdets ryttere er dog blevet testet positive i de prøver, der er blevet taget mandag og tirsdag.

Men Edward Theuns har afleveret en inkonklusiv coronaprøve og er derfor også blevet trukket ud af holdopstillingen.

Dermed er der mulighed for, at Mads Pedersen kan være med, når et af cykelsportens monumenter, Flandern Rundt, bliver kørt søndag.

Trek - og altså Mads Pedersen - måtte sent lørdag aften trække sig fra den belgiske klassiker Gent-Wevelgem, som blev kørt søndag. Det skete, da to medlemmer af holdet var blevet testet positive for coronavirus.

Norge rejser sig med smal sejr

20 utrolige sekunder i dansk semifinale

Belgien matcher Danmark: 8-0

Viborg banker Aarhus og tager første slutspilssejr