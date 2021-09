Trods sløj start fastholder Brøndby målsætning om top-3

Der skulle gå syv spillerunder af denne sæsons 3F Superliga, før mesterholdet Brøndby fik kørt en sejr ind på kontoen. Det har efterladt mestrene på en øjeblikkelig ottendeplads.

Alligevel er troen på holdet bevaret i halvårsregnskabet, som klubben torsdag har udsendt. Her hedder målsætningen stadig top-3 i Superligaen.

Det er en forudsætning for, at klubbens økonomiske forventninger kan indfris. Samtidig skal holdet som minimum nå kvartfinalen i pokalturneringen.

Klubbens fodbolddirektør Carsten V. Jensen er sikker på, at holdets udvikling er på rette vej.

- Nu står vi så i en ny sæson, hvor vi hen over sommeren har haft udskiftninger i truppen, og nye spillere skal finde sig til rette, siger han til klubbens hjemmeside.

- At vi fortsat har høj kvalitet i truppen viste sejren for nylig mod FC Midtjylland, og i takt med at spillertruppen bliver indarbejdet og finder hinanden, vil vi også udvikle os på resultatsiden.

Økonomisk ser det godt ud for Brøndby efter mesterskabet i sidste sæson.

Forventningen til årets resultat fastholdes til et overskud i lejet 65 til 95 millioner kroner, selv om resultatet fra første halvår lyder på et underskud på 10 millioner kroner før skat.

DM-titlen har sikret Brøndby deltagelse i Europa Leagues lukrative gruppespil, ligesom Brøndby også solgte profilen Jesper Lindstrøm til Eintracht Frankfurt og fik en stor økonomisk gevinst på det.

- Vi står i dag på et økonomisk fundament, der er mere solidt end længe, siger direktør Ole Palmå til klubbens hjemmeside.

- Med mesterskabet og et europæisk gruppespil samt salget af Jesper 'Jobbe' Lindstrøm, er vores forventninger til året vendt fra et underskud til et flot overskud i niveauet 65 til 95 millioner kroner.

- Det har givet os mulighed for, at vi over de kommende år kan fortsætte vores investeringer i forretningen, stadionfaciliteterne samt i vores sportslige sektor.

Forventningen til årets økonomiske resultat forudsætter ligeledes, at kompensationsordninger fra staten fortsætter i samme omfang, som Brøndby er pålagt coronarestriktioner.