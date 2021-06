TTH gafler profiler i Skanderborg og Ribe-Esbjerg

Håndboldklubben TTH Holstebro styrker sit herrehold med to ligaprofiler fra sommeren 2022.

Slovenske Miha Zvizej kommer til fra Ribe-Esbjerg Håndbold, mens Mathias Smed forlader Skanderborg Håndbold.

Begge spillere er blevet udstyret med kontrakter, der gælder i de tre år fra 2022 til 2025.

Tilgangen af de to spillere skal ses som en del af den 2025-plan, TTH Holstebro arbejder ud fra, fortæller direktør John Mikkelsen.

- De kommer begge med kompetencer på højeste liganiveau. Vi er stolte over at kunne hente ligaens mest scorende stregspiller i grundspillet og en af ligaens stærkeste og mest lovende forsvarsspillere til klubben, siger John Mikkelsen.

Miha Zvizej har en fortid i fransk håndbold og har tørnet ud for Sloveniens landshold - i Holstebro håber han at komme til at spille europæisk håndbold.

- Fem minutter inde i vores samtale var jeg klar til at underskrive kontrakten med TTH. Jeg tror, jeg passer godt ind på holdet, siger han.

Mathias Smed har været en af de bærende kræfter i Skanderborgs forsvar, men fra sommeren 2022 vil han kravle et niveau op, mener han.

- Jeg har spillet hele min seniorkarriere i Skanderborg, og nu er det tid til noget nyt. Jeg har ambitioner om at vinde noget og at udvikle mig personligt. Det kan jeg i Holstebro, siger Smed.