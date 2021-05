TTH slår Aalborg og undgår GOG i semifinalen

Det ligger nu fast, hvem der møder hinanden i semifinalerne i herrernes håndboldliga.

Søndag blev de sidste brikker i puslespillet lagt, da de øverste pladser i slutspilsgruppe 2 skulle fordeles. TTH Holstebro endte øverst efter en sejr på 38-36 over Aalborg Håndbold.

Resultatet betyder, at TTH i sin semifinale møder andenpladsen i gruppe 1, Bjerringbro-Silkeborg (BSH). Samtidig skal GOG og Aalborg - første- og andenpladsen i grundspillet - kæmpe om den anden finalebillet.

Pladserne var allerede fordelt i gruppe 1 inden søndagens kampe. Her tog GOG en sejr på 37-35 over BSH, mens Sønderjyske slog KIF Kolding med 39-29. Den anden kamp i gruppe 2 søndag endte med en sejr til Skjern på 26-25 over Skanderborg.

Aalborg og TTH fulgtes længe ad i første halvleg. Men i de sidste ti minutter tog TTH teten.

Med fire mål i træk fik gæsterne vendt 10-11 til 14-11. Aalborg svarede hurtigt igen og fik reduceret føringen til et mål, men TTH holdt sig til og kunne gå til pause med et lille overtag foran 18-16.

Aalborg havde især svært ved at holde styr på TTH's Aaron Mensing, der stod for syv af gæsterne mål i de første 30 minutter.

Nordjyderne kom godt ud fra pausen. Efter fire minutter var der udlignet, og to minutter senere kom Aalborg foran igen ved 22-21.

Men TTH kom tilbage i kontrol. Der blev først udlignet, og så fulgte en lang periode, hvor TTH og Aalborg skiftedes til henholdsvis at komme et mål foran og udligne.

Ved 28-26 kom TTH et skridt længere foran, så Aalborg nu reducerede ved hver scoring og vekslede mellem at være et og to mål bagud.

Med cirka otte minutter tilbage blev det 33-30 til TTH, der nu kunne skimte sejren. Med Aalborg sørgede for en spændende afslutning ved at reducere til 33-34.

Med lidt over et minut tilbage kunne Aalborg have udlignet, men Rickard Frisk i TTH-målet pillede Buster Juuls afslutning fra fløjen. I det efterfølgende angreb trak Aaron Mensing et straffekast, som Kay Smits sendte i kassen til 38-36, så kampen var lukket.