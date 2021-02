Turneringssejr sender Holger Rune 30 pladser frem

Tennistalentet Holger Rune fortsætter sin fremmarch på herrernes verdensrangliste.

Da den mandag blev opdateret avancerede den 17-årige dansker 30 pladser, så han nu ligger nummer 428 på listen.

Det er pointene fra forrige uges turneringssejr i franske Bressuire, der sender Holger Rune yderligere frem.

Forud for sæsonen erklærede han, at ambitionen er at nå ind i top-100 i 2021.

I denne uge satser han på at tage endnu et skridt på vejen, når han stiller op i ITF-turneringen i spanske Villena.

Mikael Torpegaard, der i næste uge deltager i hovedturneringen i Australian Open, er fortsat bedste dansker på verdensranglisten som nummer 193.

På kvindernes WTA-rangliste avancerer Clara Tauson otte placeringer, så hun nu ligger nummer 144.

Også hun vandt en ITF-turnering i forrige uge, nemlig i Fujairah i De Forenede Arabiske Emirater.

I sidste uge nåede hun anden runde i franske Andrezieux-Boutheon.

18-årige Tauson blev søndag kåret som årets tennisspiller i Danmark for andet år i træk.