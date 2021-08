TV 2 Play hæver prisen

Det bliver dyrere at se sport på TV 2 Play.

Tirsdag har TV 2 meddelt, at de hæver prisen på den pakke, der hedder 'Favorit + Sport'. Den koster nu 169 kroner om måneden med reklamer, mens seere må betale 199 kroner om måneden for at slippe for reklamer.

Det er en prisstigning på ti kroner, mens kunder, der har ligget på den gamle pris, vil få en stigning på 20 kroner.

Til gengæld får man så også mere fodbold i form af både Europa League og Conference League med dansk deltagelse.

Prisstigning gælder fra tirsdag for nye kunder og fra 1. oktober for eksisterende kunder.

TV 2 satte også prisen op i januar.

Seere skal have flere penge op af lommen, hvis de fortsat vil se sport på TV 2 Play.

'Sportsrettigheder er dyre'

Det har ikke været muligt for TV 2 at give interview tirsdag, hvor de har oplyst om prisstigningen. Tv-stationen har dog sendt en mail til Ekstra Bladet.

'Det er kun sportspakken, der stiger, og stigningen skyldes, at TV 2 løbende indkøber nye og forlænger eksisterende sportsrettigheder. Sportsrettigheder er dyre, og derfor laver vi en prisjustering på sportspakken, så vi kan fortsætte med at vise sport i verdensklasse.'

'TV 2 har senest forlænget aftalen, hvor vi kan vise topfodbold fra den italienske Serie A og købt helt nye fodboldrettigheder til UEFA Europa League og UEFA Europa Conference League,' skriver de.

TV 2 har i løbet af sommeren hentet de to tidligere TV3-ansatte Camilla Martin og Peter Graulund til at dække sport.

Kan få fire danske hold på sine kanaler Hvis alt flasker sig for TV 2, kan de i efteråret vise fire danske hold i europæiske gruppespil. FC Midtjylland spiller Europa League. Randers FC spiller Europa League, hvis de slår Galatasaray på udebane torsdag. Hvis de taber, spiller de Conference League. Første opgør endte 1-1. FC København spiller Conference League, hvis de samlet vinder over Sivasspor. Første kamp i Tyrkiet vandt danskerne 2-1. Returkamp i Parken torsdag. Brøndby spiller Europa League, hvis de onsdag ikke formår at slå Red Bull Salzburg ud samlet i Champions League-playoff. Brøndby tabte første kamp 2-1.

Hvem har rettighederne til hvad i sportens verden? Få det store overblik her (+)