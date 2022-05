TV 2-vært i ulykke: 'Lægerne kæmper en brav kamp'

Sportsvært på TV 2 Jon Pagh er kommet til skade med sin finger under en ferie i Grækenland. De danske læger kæmper lige nu for at redde fingeren

En harmløs snorkletur endte med et sandt mareridt for TV 2-sportsværten Jon Pagh, da han kom til skade med sin finger under en ferie i Grækenland med sin søn.

Fingeren kom i karambolage med en metaltrappe, der havde hele hans vægt ovenpå. Det skriver han på Instagram.

'Sidste levende billede af min venstre langefinger. To minutter senere hoppede jeg ud fra båden, og så hang fingeren ellers bare og dinglede i laser,' skriver han til billederne af sønnen og den tilskadekomne finger.

I opslaget fortæller han også, at lægerne på Herlev Hospital i øjeblikket 'kæmper en brav kamp' for at redde fingeren.

Pagh var til gengæld ikke tilfreds med lægerne på det græske hospital. Her gik det op for den 38-årige tv-vært, hvor priviligeret man er som dansker med vores velfærdssamfund.

'De kender i hvert fald hverken til hygiejne, åbne frakturer, korrekt medicinering eller generel menneskelighed. Det sidste er næsten det værste.'

Han slutter af med en kæk opfordring til hans følgere om at krydse fingre for ham.

