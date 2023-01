TV 2-vært langer ud efter DR

Thomas Bilde er skuffet over, at han ikke så den første dansker i NBA, Gabriel 'Iffe' Lundberg, til DR's storstilede sports-gallashow

Det var én stor fest.

Mange danske sportsstjerner blev hyldet lørdag aften i DR's gallashow 'Sport 2022'.

Efterfølgende har showet imidlertid fået kritik fra TV 2's basketball-kommentator og tv-vært Thomas Bilde.

'Jeg har sjældent været mere skuffet og forundret på min sports vegne. At den første dansker nogensinde i NBA ikke bliver nævnt ved Sport 2022 for at sparke døren ind til NBA og give ungdommen håb, er mig en kæmpe gåde. Ikke en pris - blot anerkendelse.'

Sådan skriver Bilde på Twitter med henvisning til, at Gabriel 'Iffe' Lundberg i 2022 blev første dansker til at få debut i verdens bedste basketliga.

I foråret spillede 28-årige 'Iffe' Lundberg for Phoenix Suns. Foto: Christian Petersen/Ritzau Scanpix

TV 2-værten uddyber kritikken til Ekstra Bladet.

Annonce:

- Det var en virkelig stor bedrift, og når man har taget skridtet og taget Kevin Magnussen med, der var første dansker til at vinde pole-position, så synes jeg også, at 'Iffe' skulle være med.

- Jeg ved godt, at der kommer snak om, at det er DIF- og Team Danmark-arrangement og, at 'der skal medaljer om halsen'. Hvis det var kriteriet, havde jeg accepteret det, men det fik Kevin Magnussen ikke for at vinde en tidskørsel.

- Jeg sad med en skuffet følelse og en tanke, der sagde, at han havde fortjent at være med. Jeg synes, at der var begået en klar fejl.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Danmarks Radio, der kommer Thomas Bilde en smule i møde.

- Det var et stort felt af fantastiske danske sportspræstationer, vi skulle vælge imellem til vores indslag, hvor fokus var på de atleter, der havde opnået store resultater ved internationale konkurrencer, udtaler Anders Kern Boje, underdirektør i DR Nyheder med ansvar for sporten, i et skriftligt svar og fortsætter:

Annonce:

- Det ændrer selvfølgelig ikke på, at Iffe Lundbergs debut i NBA var både en stor præstation og historie, som godt kunne have fortjent at blive nævnt. Derfor er jeg også glad for, at andre nu fremhæver Iffe Lundbergs debut i NBA, som et stort øjeblik i sportsåret 2022.