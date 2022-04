Dansk hattrick i historiske bedrifter

Basketspilleren Gabriel 'Iffe' Lundberg har gjort det umulige og kæmpet sig vej til verdens bedste basketliga, NBA, i USA. Den seneste uge har været banebrydende for ham og for dansk idrætshistorie, men hvordan endte han i NBA, og kan den 27-årige dansker bide sig fast?

Den seneste uge har muligvis været den vildeste i dansk idrætshistorie.

Basketballspilleren med det borgerlige navn Gabriel Lundberg har nemlig formået at skrive danmarkshistorie hele tre gange.

For selvom han - efter en strålende kamp natten til mandag - er blevet forbigået til Phoenix Suns' slutspilstrup, så er det gået stærkt, siden han satte sin underskrift på en NBA-kontrakt.

31. marts kom han på bænken for sin nye klub. 4. april får han sine første minutter på banen. 7. april scorer han sine første point.

For bare et år siden var det de færreste, som havde troet, at der i 2022 skulle løbe en dansker rundt i den verdens bedste basketliga.

- For mig er det den største uge i dansk idrætshistorie. Det er den grimme ælling, som bliver en smuk svane. Det er simpelthen et eventyr.

Det siger TV2 Sports basketballekspert Peter Wang til Ekstra Bladet. Han spår endda en lys fremtid for Gabriel Lundberg i NBA.

- Jeg tror, det er meget realistisk, at han stadig er i NBA i næste sæson. Han er god til de ting, som man gerne vil have på sit hold i NBA. Han kan matche næsten alle spillere med sin styrke, og han er en spiller, som man kan bruge i begge ender af banen.

Peter Wang har fulgt Iffes rejse fra den danske basketball til CSKA Moskva, hvor Lundberg slog sit navn fast i international basketball, og nu til National Basket-League i USA.

Gabriel Lundberg er også kendt under sit kælenavn 'Iffe'. Her i kamp for sin nye klub Phoenix Suns. Foto: Kyle Philips/Ritzau Scanpix

Det hele værd

Thomas Bilde, som er basketkommentator på TV2 Sport, har været i USA siden 'Iffe' fik sit amerikanske visum, og dermed kunne rejse til sin nye klub. Her har han fulgt Lundbergs på tæt hold.

- Jeg synes, han gør det rigtig godt. Nu har jeg både set træninger og kampe, og der er ingen tvivl om, at han godt kan være med, siger Thomas Bilde til Ekstra Bladet.

- Det er altid svært at træde ind på et hold, og få de sidste par minutter af en kamp, men i den seneste kamp, hvor han spillede i hele fjerde periode, fik han virkelig sat sit aftryk.

Udover at leve op til topniveauet i NBA har danskeren også fået ros af sine holdkammerater, men vigtigst af alt hos træneren, Monty Williams.

- Man kan se, at han er meget vellidt på holdet. Hans holdkammerater bakker ham op, og Chris Paul anbefalede endda at sætte 'Iffe' på banen, siger Thomas Bilde. Chris Paul er en af stjernerne hos Phoenix Suns.

'Iffe' Lundberg har dog i første omgang ikke kunnet spille sig til at blive en fast del af truppen i Phoenix, der søndag aften gav Ishmail Wainright en standardkontrakt.

Den er påkrævet for at blive i truppen til slutspillet og eneste tilbageværende chance for 'Iffe' i denne omgang er derfor, at et andet hold henter ham inden mandag klokken 21 dansk tid.

Flere danskere i NBA

Det hører til sjældenhederne, at en dansker kan snøre basketskoene og løbe ind på banen i NBA. Nu mener eksperterne, at Iffes ankomst til USA kan bane vejen for flere danskere i NBA i fremtiden.

- Han er banebrydende, og han har sparket døren ind til en sporten på en måde, som vi ikke har set før. Det er noget, man vil huske, og jeg tror, han er den første af mange, siger Thomas Bilde, og hans kollega Peter Wang er enig.

- Han blev den første dansker i NBA, så hele fortællingen lykkedes for ham. Skulle det ikke lykkedes for ham at få en permanent kontrakt, så har han alligevel formået at skabe omtale om ham.

- Jeg har tidligere sagt, at det ikke var muligt, han kom til NBA. Jeg tog i den grad fejl. Så ja, han har gjort det umulige, siger Peter Wang.

Iffe spiller også på det danske basket-landshold. Foto: Josef Vostarek/Ritzau Scanpix

Historien bag skiftet

Gabriel 'Iffe' Lundbergs vej til NBA er gået stærkt og har overrasket mange. Det hele startede langt fra basketballbanen, da Rusland invaderede nabolandet Ukraine.

24. februar iværksatte Ruslands præsident, Vladimir Putin, en omfattende invasion af Ukraine. På daværende tidspunkt spillede 'Iffe' i den russiske klub CSKA Moskva.

Tre dage efter krigen i Ukraine brød ud kunne man læse på Lundbergs Twitter-profil, at han var taget til Danmark med sin familie på grund af situationen mellem Rusland og Ukraine.

11. marts offentliggjorde CSKA Moskva, at klubben havde ophævet deres samarbejde med Gabriel 'Iffe' Lundberg. Det betød, at danskeren kunne kigge sig om efter en ny arbejdsgiver.

12. marts kom nyheden om, at han havde underskrevet en kontrakt med NBA-klubben Phoenix Suns, og dermed blev han den første dansker i NBA.