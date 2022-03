Lebron James støtter basketkollega imod vaccineregler

Lebron James er ikke bleg for at give sin mening til kende, og nu er turen kommet til kravet om vaccine i NBA.

- Det giver absolut ingen mening, skrev han.

Den 37-årige basketballstjerne Lebron James, brugte sin Twitter til at udtrykke sin modstand imod vaccinereglerne i den amerikanske basketliga, fordi hans ven og tidligere holdkammerat Kyrie irving i øjeblikket er udelukket fra at spille hjemmekampe.

Brooklyn Nets-stjernen Kyrie Irving har nægtet at lade sig vaccinere imod coronavirus, og derfor har reglerne udelukket ham fra at spille hjemmekampe i den bedste amerikanske basketliga.

Kyrie Irving var derfor ikke på banen i søndagens kamp mellem Brooklyn Nets og New York Knicks.

Han måtte dog gerne se på fra tilskuerpladserne, hvor han kunne se sine holdkammerater for Brooklyn Nets vinde 110-107.

Kyrie Irving ankom til søndagens kamp i anden halvleg, hvor han så resten af kampen. Reglerne i NBA forbyder ham fra at spille kampene, men han må tilsyneladende gerne se på fra tilskuerpladserne. Foto: Sarah Stier/Ritzau Scanpix

Irving har tidligere udtalt, at han ikke vil lade sig vaccinere, og at det handler om personlig frihed.

Byen New York skulle have ophævet vaccinekravet på restauranter og lignende, men der er stadig pålagt et vaccinekrav for privatansatte, som dermed betyder, at Irving er udelukket fra at træde ind på basketballbanen.