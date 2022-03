Nu er den danske stjerne klar til NBA

Gabriel 'Iffe' Lundberg kan skrive danmarkshistorie, når hans hold skal spille på søndag.

Han har netop fået tildelt sit visum, hvilket betyder, at han snart kan snøre basketskoene og stævne ud for sit nye hold Phoenix Suns. Det sker efter en god portion ventetid i Danmark for 'Iffe'.

Det skriver agenten Arturs Kalnitis på Twitter.

Dermed bliver han den første dansker nogensinde til at spille i den bedste amerikanske basketball-liga, NBA, som er en af de bedste ligaer i verden.

I NBA kommer danskeren til at stå overfor prominente navne som basketlegenden Lebron James, der oven i købet er et af danskerens største idoler.

- Det er fuldstændig urealistisk. Det er en drøm, jeg har haft sine jeg var en meget ung dreng, og jeg kan nærmest ikke beskrive det. Jeg er bare mega spændt på at komme i gang, sagde Lundberg til Tv2 Sport.

27-årige Lundberg skrev kontrakt med Phoenix Suns kort efter hans afsked med sin tidligere klub CSKA Moskva.

Lundberg opsagde sin daværende kontrakt med den russiske klub på grund af Ruslands invasion af nabolandet Ukraine.

Phoenix Suns møder Philadelphia 76ers sent søndag aften.