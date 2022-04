Pinlige scener: Kaos i storkamp

Der udbrød brydekamp, da Charlotte Hornets og Orlando Magic torsdag tørnede sammen i NBA.

Med lidt under otte minutter tilbage i sidste quarter, var der 'trash-talk' og fjendtlig stemning, efter at Hornets' Jalen McDaniels lavede en fejl på Magics R.J. Hampton.

Flere spillere begyndte at skubbe til hinanden, og til sidst stod samtlige af holdets stjerner i en klynge, som dommerne forsøgte at bryde op.

Artiklen fortsætter under billederne..

Foto: Jacob Kupferman/Ritzau Scanpix

Foto: Jacob Kupferman/Ritzau Scanpix

Foto: Jacob Kupferman/Ritzau Scanpix

Montrezl Harrell fra Hornets og Robin Lopez fra Magic begyndte at skubbe til hinanden under kurven efter McDaniels fejl på Hampton.

Trænere og dommere var til sidst nødt til at trække spillere væk fra hinanden for at undgå en optrapning af situationen.

Der blev dog ikke slået ud efter nogen i sammenstødet.

- WWE, der er ingen, som wrestler, sagde Hornets Terry Rozier som reaktion på episoden ifølge ESPN.

Man må formode, at kommentaren er ment som en henvendelse til World Wrestling Federation.

Men kampens dommer var tydeligvis uenig med Rozier, for hændelsen medførte tre udvisninger, efter at den blev set igennem på video.

På det her tidspunkt var kampen dog for længst afgjort.

Hornets var foran med 25 point, og holdet fra North Carolina endte da også med at vinde kampen 128-101.

Med sejren sikrer de sig en plads i NBA-slutspillet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Monster-holdet: Derfor vinder dansk drømmehold Champions League