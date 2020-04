Se de vilde billeder - luksus for 150 millioner

2 meter og 16 og med en kampvægt på 147 kg i sine velmagtsdage.

Shaquille O'Neal - også kaldet 'Shaq' - er måske et af de få navne, der ringer en klokke selv hos dem, der ikke kunne være mere ligeglade med basketball.

Og at være en af den amerikanske sports mest kendte ansigter har lønnet sig godt.

Selv mandens vægt i millioner af kroner er lige nøjagtig ikke nok til at blive den glade ejer af Shaquille O'Neals hybel, som nu er røget på markedet til en pris af intet mindre end 150 millioner kroner, 21.99 millioner dollars.

Shaq var i flere år kollega med nu afdøde Kobe Bryant i Los Angeles Lakers. De hører begge til blandt sportens største ikoner. Foto: Ritzau Scanpix

Her følger nogle af billederne fra det flamboyante og en smule særpræget indrettede palæ i Florida, hvor Shaq i hvert fald ikke kan beskyldes for at have ladt sig inspirere særlig meget af skandinaviske indretningskataloger.

Hvis 150 millioner er et tag i lommen for dig, så kig med og vurdér, om Shaqs enorme landejendom skal blive din.

Supermand-seng. Alle billeder ejet af: Realtor.com

Herskabeligt soveværelse

Lebensraum, panorama-udsigt. Prøv lige at tage den ind et øjeblik. Der er rig mulighed for et par eller en børnefamilie til frit at slå sine folder her i soveværelset.

Her i soveværelset kan man slappe af og kigge ud over sumpen og den tønde land, man har helt for sig selv.

Indretningsmæssigt er minimalisme for Shaq en by i Rusland, hvor Danmark vel for basketstjernens skyld lige godt også kunne ligge.

Shaq selv har ligget hver nat i en seng, hvor der selvfølgelig er sørget for rigelig plads til de lange stænger og at rulle lidt rundt.

Han har siden barnsben været stor fan af Superman og senere fået råd til at udleve drømmen og brodere et tre meter bredt Superman-logo på den små 42 kvadratmeter store seng, der nu kan blive din.

Vi på Ekstra Bladet gætter i hvert fald på, at det ikke er hans bedre halvdel, der har foreslået det indretnings-touch.

Alligator Country

Ligesom manden og sengen er huset også ret stort, når man sådan lige kigger på det fra den her vinkel. Vi befinder os helt specifikt i Windermere i det centrale Florida, hvor Shaq ikke er den eneste rige og celebre indbygger.

Blandt andet Tiger Woods og den tidligere basket-kollega Vince Carter kan blive den kommende ejers naboer og golfklubs-bekendtskaber i den lille by beliggende på en landtange midt i Floridas skønne natur præget af sø, skov og en hel del sump en lille køretur vest for storbyen Orlando.

Hvilken idyllisk beliggenhed, og hvor rart må det ikke være at starte dagen med en dukkert i skovsøen? Forkert. Al badning må frarådes på det kraftigste.

Man skal nemlig huske på, at vi befinder os i Florida, hvor der på et år i gennemsnit ringes 16.000 gange til myndighederne af såkaldt alligator-relaterede årsager.

Ja, det vrimler med alligatorer dernede, så at indrette sig efter at være nabo med de glubske krybdyr skal man nok lige vænne sig til, i hvert fald hvis man er fra hugormens land.

Her kan man til gengæld bade. I den 30 meter lange swimmingpool, et område som den nu snart tidligere ejer selv har valgt at døbe for 'Shaq-apulco'. Der stjal han så også lige skribentens rubrik-idé. Fandens også!

Men inden man som køber sætter sig alt for komfortabelt i poolkant-stolene for at indtage en omgang barbecue tilberedt på den nærliggende grill, skal man lige huske sig selv på, at en stor del af de føromtalte alligatoropkald handler om, at der har sneget sig en 'gator ned i poolen. Fy for den lede.

Ja, det er noget af en entré. Mindre kunne vel heller ikke gøre det for en mand, der var så god til at dunke. Eller for dig, den heldige køber?

En lydisoleret hjemmebiograf med ti garanteret ekstremt komfortable sæder, herunder et ekstrabredt. Formentlig er der tale om kongesædet til manden i huset nederst til højre. Og så er der selvfølgelig endnu et Superman-logo broderet på gulvet.

Væggene er udsmykkede med en masse plakater, selvfølgelig mestendels med forskellige Superman-filmatiseringer.

Noget kunne tyde på, at kæresten, eksmodellen Laticia Rolle, får sin sag for, hvis hun engang imellem vil prøve at få gennemtrumfet, at aftenens film ikke skal involvere en mand i kappe.

En af Shaqs hurtige biler får lov at stå i spejlsalen og se godt ud det meste af tiden.

Nydelig vægdekoration med en stor rød lastbil på en landevej et sted i Florida, formentlig. Og så selvfølgelig et Superman-logo i det Diesel-drevne akvarium. Noget kunne tyde på, at der et Superman-logo i samtlige rum.

Det er vel det, man kalder et køkken-alrum. Et stort køkken i hvert fald, selvom det i forhold til andre steder i huset er forholdsvis ydmygt og jordnært. Kan det tænkes, at Shaq selv måske ikke har opholdt sig så meget her?

Og hvis man skulle være i tvivl om, hvad der havde finansieret hele herligheden, så er der selvfølgelig blevet plads til en indendørs basket-bane. Man er vel heller ikke rigtig rig, før man har plads til det. Den amerikanske drøm viser sig fra sin smukkeste side.

