Tragisk: Stortalent død efter kollaps

En hjerteskærende tragedie har ramt den amerikanske basketball-verden.

Det 17-årige talent Caleb White er afgået ved døden som følge af et kollaps torsdag eftermiddag.

Det skriver lokalmediet AL.com.

Angiveligt faldt White om i forbindelse med en træning på sin high school, Pinson Valley i Alabama. Han fik førstehjælp og blev hastet til et lokalt hospitalt, men desværre stod hans liv ikke til at redde.

Stort talent

Det er ikke til at sige, hvad Whites fremtid indenfor basketball kunne have været. Men meget tydede på, at Pinson Valley-spilleren havde et stort potentiale.

White var et trestjernet talent og lavede i gennemsnit 20,9 point, 3,1 assists og 3,8 rebounds pr. kamp.

'Knust'

Ikke uforstående gik der et chok igennem basket-verdenen, da den tragiske nyhed kom ud. Først var det Whites bedstefar, George Varnadoe Jr., som postede nyheden på Facebook.

'Caleb var en dygtig studerende, meget respektfuld, intelligent, en rollemodel, en fænomenal basketballspiller, hvor han rangerede som den 25. bedste point guard på sin årgang i nationen og nummer to i Alabama.'

'Hvil i fred, Caleb. Jeg elsker dig, mand,' lød det fra Whites bedstefar.

Også borgmesteren i byen Pinson, hvor skolen ligger, Joe Cochran, fulgte trop med en besked.

'Jeg er knust. Ingen ord kan trøste familien og samfundet omkring ham til at komme igennem tabet af et så ungt liv.'

'Jeg var beæret over at kende Caleb personligt, og jeg elskede den ånd, han bar med sig. Livet er flygtigt. Nyd hver dag som den gave, den er. Det ved jeg, at Caleb gjorde.'

Også basketball-legenden LeBron James' søn, Bronny James, fik et hjertestop tidligere på sommeren, men heldigvis overlevede den 18-årige.