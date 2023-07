Absurd beløb: Brugt 42 milliarder på sport siden 2021

Der bliver ikke sparet på noget, når Saudi Arabien forsøger at hive de største sportsnavne og begivenheder til landet

Alt fra fodbold til Formel 1 til golf.

Det er næppe gået nogens næse forbi, at Saudi-Arabien køber sig massivt ind i sportens verden, hvor de betaler enorme summer for at få verdens største stjerner og sportsbegivenheder til landet.

Et af de mest kendte eksempler lyder på, hvordan Cristiano Ronaldo angiveligt bliver betalt små 1,3 milliarder danske kroner om året for at spille i fodboldklubben Al-Nassr.

Og det er slet ikke noget enestående eksempel.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I januar 2023 skiftede Cristiano Ronaldo til klubben Al-Nassr, hvor han tjener absurde mængder penge. Klubben er ejet af landets kronprins. Foto: AHMED YOSRI/Ritzau Scanpix.

For ifølge den engelske avis The Guardian har landet spenderet mere en 6,3 milliarder dollars, hvilket svarer til omkring 42 milliarder danske kroner, på sports-relaterede handler siden 2021.

Avisen er kommet frem til tallet ved at gennemgå en liste af investeringer, som den statsejede Public Investment Fund (PIF) har foretaget sig.

Annonce:

Nærmer sig danske stjerne

PIF er en investeringsfond, som er ejet og kontrolleret af landets kronprins Mohammed bin Salman.

Læs mere om PIF her

The Guardian anslår dog, at tallet kan være markant højere end antaget. Det er fordi, at PIF ikke altid er lige gennemsigtige omkring deres investeringer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mohammed bin Salman og Ruslands præsident, Vladimir Putin, mødtes under et G20-topmøde i 2018. Foto: Yuri Kadobnov/Ritzau Scanpix.

PIF har gennem de seneste år både købt sig ind i fodboldverdenen ved at købe Premier League-klubben Newcastle United, og lokket nogle af verdens største fodboldstjerner til det mellemøstlige land med kæmpelønninger.

Ifølge Bloomberg var den saudiarabiske investeringsfond også interesseret i at købe Formel 1 for svimlende 134 milliarder kroner.

Senest er den danske Tour de France-vinder Jonas Vingegaards hold også blevet kædet sammen med et muligt saudiarabiske sponsorat.

Læs mere om Saudi-Arabiens brutale blodprins og hans sportsinvesteringer her:

Blodprinsens skumle plan: Derfor eksploderer det

Så brutal er Saudi-Arabiens blodprins

Sådan bruger blodprinsen sine oliepenge