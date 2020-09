Bizar indrømmelse: Den forkerte mand

Roberto Mancini havde ikke fået sine briller på. Det var årsagen til, at Juventus-stjernen Giorgio Chiellini ikke var med fra start for Italien i fredagens Nations League-opgør med Bosnien & Herzegovina

Mange kiggede med undrende øjne på Italiens startopstilling, da de fredag mødte Bosnien & Herzegovina i UEFA Nations League gruppe A.

Den italienske stjerneforsvare Giorgio Chiellini har i mange år været en af de første på holdkortet, men han var ingen steder at finde blandt de 11 startende spillere fredag aften.

I stedet var det Lazio-spilleren Frencesco Acerbis navn, der stod på holdkortet.

Det har den italienske landstræner, Roberto Mancini, en spøjs forklaring på.

- Det var min fejl, siger Mancini til Football Italia.

- De (trænerne) viste mig en startopstilling. Jeg havde ikke mine briller på, så jeg sagde, at de så fint ud. Jeg så ikke, at Acerbi var i midterforsvaret frem for Chiellini.

Artiklen fortsætter under billedet:

Opgøret mellem Italien og Bosnien & Herzegovina endte 1-1. Giorgio Chiellini kom ikke på banen i kampen. Foto: Alberto Langria/Ritzau Scanpix

Kampen mellem Italien og Bosnien & Herzegovina endte 1-1, og italienerne kan kun fortryde, at Juventus-anføren ikke startede kampen.

Mancinis fejl har gjort, at han har været nødt til at ændre i planerne til næste Nations League-kamp mod Holland, der bliver spillet mandag 7. september.

- Vi havde planlagt at spille med Acerbi i en kamp og Chiellini i en anden. Chiellini havde sagt, at han gerne ville spille mod Bosnien & Herzagovina, men det måm vi bytte rundt.

- Det var ikke sådan, at vi valgte en målmand fremfor en forsvare, så det gjorde ikke en kæmpe forskel, men ja, det var en fejl.

Italien er i den bedste liga i Nations League, hvor de danner pulje med Bosnien & Herzegovina, Holland og Polen.

Holland fører gruppen efter de fredag slog Polen 1-0 på mål af Tottenham-spilleren Steven Bergwijn.

Spiller du Tour-manager? Søndagens tip må du ikke se bort fra:

Ekspertens dom: De skal skiftes

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.