Den guddommelige tragedie

Man kan sagtens diskutere fra nu af og til dommedag, om Diego Armando Maradona er den bedste fodboldspiller, verden nogensinde har set. For hvad med Pelé? Alfredo Di Stéfano? Johan Cruyff? Eller Lionel Messi?

Men tager man El Diegos vanvittige liv udenfor kridtstregerne med i regnestykket, må han være det vildeste fænomen, den verdensomspændende sport har oplevet – og nogensinde kommer til at opleve, i øvrigt.

Nu er han ikke mere. Diego er død. 60 år ung. Historiens mest forventelige tidlige dødsfald – og alligevel kommer meddelelsen om hans bortgang som et chok. Den fattige dreng fra Buenos Aires-slumforstaden Villa Fiorito var født til at leve stærkt og dø ung. Undervejs nåede han at lægge hele verden for sine fødder eller i hvert fald den af dem, der var i stand til at sparke til en bold. Den venstre.

Argentineren med den velkendte Che Guevara tatoveret på skulderen. Foto: Enrique Marcarian/Ritzau Scanpix

Jeg nåede at møde ham en enkelt gang. Meget kort og meget flygtigt. For 14 år siden stillede Maradona op til en showkamp i Parken. Rundere end nogensinde. Kvadratisk, praktisk og stadig helt ufattelig god, selvom han nærmest ikke var i stand til at bevæge sig.

Efter kampen, der også havde deltagelse af Michael Laudrup, gik den argentinske legende gennem pressens interviewområde, den såkaldte mixed zone. Jeg stod – af uvisse årsager – med den danske udgave af Maradonas selvbiografi i hånden. ’Yo soy El Diego’ – ’Jeg er El Diego’ på dansk. Selvfølgelig omtalte han sig selv i tredje person. Hvis ikke Maradona sku’ ku, hvem sku’ så ku’ ku’?

Ud af det blå begyndte Maradona at signere min bog med en sprittusch. Muchas gracias, señor. Ned i tasken med bogen, hjem for at beundre min nu signerede Maradona-biografi. Blot for at konstatere, at autografen var blevet utydelig af at blive lagt i tasken, før signaturen var tør. Da var det lige før, jeg fældede en tåre eller to. Som jeg også var ved det, da nyheden om El Diegos bortgang blev offentliggjort onsdag eftermiddag.

To argentinske legender, der begge har optrådt for Barcelona. Foto: JAVIER SORIANO/Ritzau Scanpix

Diego Maradona skubbede i 1982 Allan Simonsen ud af FC Barcelona. Catalonierne betalte et sted mellem 60 og 80 mio. kroner for troldmanden. Det var en vanvittig sum, og man mente da også dengang, at det var en transferrekord, der formentlig ville komme til at stå i 100 år eller mere. Ak ja.

Samme år spillede han VM for de regerende argentinske verdensmestre. Det blev ingen succes. Argentina røg ud efter mellemrunden, og Maradona så rødt for en grotesk stempling af Brasiliens Joao Batista da Silva.

Var det unge argentinske stortalent skreget op til noget, kvaliteterne ikke kunne bære? Han leverede selv svaret de næste otte-ti år.

Vendepunktet i Maradonas karriere var 1984-skiftet til upåagtede Napoli. Syditalienerne, der blot havde vundet et par pokaltitler før Maradonas ankomst, skulle vise sig at være det helt rette match.

Diego, der selv kom fra umådeligt små kår i Villa Fiorito, kunne fra dag et identificere sig med de fattige napolitanere og deres evindelige underdog-rolle mod de rige fra nord. I hans første sæson som Napoli-spiller måtte han sensationelt se Preben Elkjær og endnu mere upåagtede Hellas Verona løbe med scudetto’en, det italienske mesterskab. Sæsonen efter var der heller ikke fuld plade for Napoli. Men i sæsonen 1986-87 – og igen et par år senere – gjorde El Diego, hvad han blev hentet til klubben for: Skaffede det italienske mesterskab til Syditalien.

Maradona er den dag i dag det største navn, der har rendt rundt på grønsværen i Napoli. Foto: imago/Buzzi/ All Over Press

Den slags glemmer de aldrig – ALDRIG NOGENSINDE – i Napoli og omegn. Og så bærer de fint over med, at deres argentinske gud flirtede lige vel rigeligt med en samling af de værste mafia-bosser på de kanter. Eller med det faktum, at El Diego forlod Napoli med en gigantisk skattegæld. Den slags er blot teknikaliteter i det store billede, der handler om, at han gjorde Napoli stor, årtier før Donald J. Trump forsøgte det samme med sit land. Uden tilnærmelsesvis samme succes som Maradona.

Man kan ikke sige Maradona uden at sige VM i 1986. Danmark havde det bedste hold (ja, jeg er farvet). Argentina havde den bedste spiller (undskyld Elkjær). Med afstand. Har vi nogensinde set én mand stort set egenhændigt gøre sit land til verdensmester i fodbold? Jeg tror det ikke. Og da slet ikke på så fortryllende en måde. I gruppespillet (mod Italien, Bulgarien og Sydkorea) var han god. Som andre af sportens bedste blev han bare bedre og bedre, som turneringen skred frem.

Kvartfinalen mod England glemmer vi aldrig. Først og fremmest på grund af Maradonas to scoringer. Den første sat ind med hånden. ’Guds hånd’, erklærede Maradona. Dengang grinede jeg af udsagnet. I dag vil jeg i det mindste gå så langt som at kalde ham den største fodboldgud. Og mange er vist enige.

Michael Laudrup og Diego Maradona til en show-kamp i Parken. Foto: Jan Sommer/POLFOTO

Siden 1998 har dyrkelsen af El Diego været en officiel religion i det sydamerikanske land. Iglesia Maradoniana kalder kirken sig.

Mon ikke de også hylder Diegos anden scoring mod englænderne i 1986 som en historiens smukkeste? Fra egen banehalvdel. Slalomløb som Ingemar Stenmark på speed. Med bold. Og en håndfuld toptrænede briter halsende efter sig. Ufatteligt.

Belgierne kørte Maradona egenhændigt over i semifinalen. Og i finalen mod Vesttyskland strøede han om sig med chancegivende afleveringer, Argentina sejrede 3-2, og kong Diego blev officielt kronet.

Historien om Diego Armando Maradona fortjener alle de bøger, der er skrevet om ham. Alle de film, der er lavet om ham. Han smadrede sin krop med stoffer. Blev af uransagelige årsager ven med Fidel Castro.

Havde halvandet ben i graven utallige gange. Blev knaldet for doping under VM-slutrunden i 1994. Havde børn på både hvide plader, gule plader og diplomatplader. Og var allerede tidligt i sin aktive karriere transformeret fra et menneske til et fænomen. Som Elvis Presley.

El Diego var lige dele rock’n’roll, vanvid, geni og galning. 100 procent fodboldgud.

Adiós.

