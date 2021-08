Efter skandalefest: Brann-dansker ude af truppen

Det har været en forfærdelig uge for den norske Eliteserie-klub Brann.

Norske medier som Verdens Gang har afsløret, hvordan tolv spillere natten til tirsdag holdt fest på klubbens stadion.

Senere er politiet gået ind i sagen efter at have modtaget oplysninger om et muligt seksuelt overgreb i forbindelse med festen.

Nu fortæller VG, at to spillere er ude af truppen - heriblandt danske Mikkel Andersen. De to er dog ikke mistænkt i politisagen, bekræfter klubben på et pressemøde lørdag.

- Kristoffer Barmen kom til mig og sagde, at han ikke føler sig mentalt klar til at spille den næste kamp (mod Sandefjord i morgen, red).

- Det samme gælder for Mikkel Andersen, som heller ikke føler sig mentalt parat til at spille, fortalte træner for Brann, Eirik Horneland til pressemødet.

'En forfærdelig sag'

På pressemødet fortalte den daglige leder af Brann, Vibeke Johannesen, at sagen er hård kost for klubben.

- Det der er sket er helt uacceptabelt, og vi er glade for, at politiet nu undersøger sagen, for der er blevet truffet nogle forfærdelige valg den aften, og det er vi er nødt til at komme til bunds i.

- For alle som har følelser for Brann er dette en tragedie, fortæller hun til den fremmødte presse.

Udover skandalefesten er klubben også i en sportslig krise, hvor Brann efter første halvdel af sæsonen ligger på en sidsteplads i Eliteserien.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Mikkel Andersens agent.