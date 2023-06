Haaland-effekten: Alt udsolgt efter stjernebesøg

Har du hørt om Haaland-effekten?

Nå, ikke? Så sæt. stil eller læg dig til rette og læs med her.

For tirsdag besøgte de norske fodboldstjerner Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard sammen med kollegerne Sander Berge og Stefan Strandberg den lille kebab-biks Täsen Cafëbar i Oslo for at runde den norske landsholdssamling af.

Onsdag er alt revet væk.

Det skriver ejeren Jaskiret Singh Bal på Facebook, mens VG.no også har taget en snak med ham.

- Vi er blevet fanget lidt på sengen efter besøget. Der er tomt, siger han til mediet.

- Jeg var nødt til at stå i døren og fortælle, at der var udsolgt. Alle var heldigvis forstående og fortalte mig, at de vidste, det ville ske.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Samme som Haaland, tak

Ifølge Jaskiret Singh Bal er 70 procent af de kunder, der lagde vejen forbi hans restaurant onsdag, helt nye kunder.

Og de skulle kun bede om en ting.

- De kom, fordi de havde læst om det i medierne. De sagde, at de ville have det samme som Haaland, siger han.

- Måske skal vi have en Haaland-menu på menukortet.

Drømmer du om en tur til Norge og den populære kebab, så frygt ej!

- Vi åbner igen torsdag 12.00, lyder det.