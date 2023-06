Stjæler opmærksomheden: Vild romance midt på banen

Der var meget at fejre for den 22-årige norske fodboldstjerne Erling Haaland, da han lørdag nat vandt Champions League.

Med konfetti, fans og selvfølgelig 'trofæet med de store øre', gik aftenen ikke stille for sig.

Men efter kampen blev Haalands rigtige trofæ taget med på banen.

Den 18-årige Isabel Haugseng Johansen er nemlig længe blevet rygtet som Erlings kæreste.

Erling Haaland og Isabel Haugseng Johansen kommer begge fra den norske by Bryne. Foto: UMIT BEKTAS/Ritzau Scanpix

Parret er sågar flyttet sammen, men de har ikke selv været ude og bekræfte forholdet over for omverdenen.

Men kærligheden var der nok ikke meget tvivl om lørdag aften.

Sendte hilsen

Da kampen var slut, gik Isabel på banen for at fejre den norske målbomber.

Her blev der uddelt kram og tårer, men der opstod også en noget hemmelig seance.

Med et norsk flag dækkede hun hende og Haaland til midt på banen. Hvad der foregik under flaget, må man selv fantasere sig til.

Efter kampen dækkede de to turtelduer sig til med et norsk flag. Om de kyssede eller krammede, må vi selv gætte os til. Foto: UMIT BEKTAS/Ritzau Scanpix

Ifølge Aftonbladet fik Haaland også sendt en kærlig tanke til Isabel. Det skete i et interview med C More.

- Først og fremmest vil jeg gerne takke fansene. Støtten har været utrolig gennem hele sæsonen. Og min familie og de nærmeste, der er her sammen med mig i aften, udtalte han og fortsatte.

- Jeg vil gerne takke min kære, der er her sammen med mig i aften

I maj måned kom det frem, at parret var flyttet sammen i Manchester. Foto: FRANCK FIFE/Ritzau Scanpix

Erling Haaland seneste sæson har været mildest talt imponerende.

Det er ikke mere end et år siden, at han skiftede tyske Dortmund ud med engelske Manchester City, men siden da er det blevet til et Premier League-mesterskab, en FA-cup og nu et Champions League-trofæ.

Med det nyeste trofæ på CV'et og en endegyldig afslutning på årets sæson, kan Erling Haaland derfor tage en velfortjent ferie. Og mon ikke det bliver med den norske kæreste.