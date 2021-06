Tysk træner forventer bøvl med stærkt dansk forsvar

Det tyske fodboldlandshold kommer til at få god læring i at nedbryde et stærkt forsvar, når Tyskland og Danmark onsdag aften mødes i en testkamp halvanden uge før EM-slutrunden.

Sådan lyder det fra Marcus Sorg, der er assistenttræner for Joachim Löw på det tyske landshold.

- Hvis man ser på den danske trup, er det alle spillere, som er på et højt internationalt niveau, og mange af dem spiller i topklubber. De har været igennem et godt år, og Danmark er helt sikkert en rigtig god modstander for os.

- Danmark har udviklet sig rigtig, rigtig godt som hold i det seneste år, og danskerne har naturligvis en rigtig stærk defensiv, og de lukker meget få mål ind, siger han på et pressemøde.

Statistikken bakker også op om tyskerens ord.

Danmark har ikke indkasseret mål i de seneste tre landskampe, og Kasper Schmeichel og co. har holdt nullet i 13 af de seneste 17 landskampe - og i 8 ud af 11 kampe under Kasper Hjulmand.

Den tyske assistenttræner påpeger, at optakten til onsdagens testkamp ikke har været helt optimal for tyskerne. Flere af spillerne har døjet med skavanker eller er blevet forsinket på grund af deltagelse i Champions League-finalen.

Derfor må tyskerne efter alt at dømme undvære finaledeltagerne Kai Havertz, Timo Werner, Antonio Rüdiger og Ilkay Gündogan, mens Toni Kroos og Leon Goretzka er blandt de tvivlsomme spillere til testkampen i østrigske Innsbruck.

- Det har været lidt svært at forberede sig til kampen, og alt har ikke helt været, som vi havde forestillet os. I forhold til startopstillingen mod Danmark har det været lidt svært at sammensætte den, når hele truppen ikke har været samlet hele tiden.

- Det er målet, at vi skal være helt klar til at spille kampen mod Frankrig (ved EM, red.), men det er vigtigt at komme til den med positive oplevelser.

- Så det er ikke sådan, at testkampene er uden betydning, for de er vigtige for dynamikken på holdet, og vi skal have afprøvet de ting, vi træner, siger Marcus Sorg.

Thomas Müller og Mats Hummels har udsigt til at få comeback efter at have været væk fra landsholdet siden 2018.

Sidstnævnte ser frem til at møde Danmark.

- Mod Danmark skal vi bringe den samme intensitet og kvalitet, som vi gerne vil vise under EM, siger Hummels.

Onsdagens kamp på Tivoli Stadion Tirol begynder klokken 21.