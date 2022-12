Tyskland færdige ved VM

Nyt VM, ny stor skuffelse for det tyske fodboldlandshold.

Efter at have vundet det hele i 2014 er tyskerne for andet VM i træk færdige efter det indledende gruppespil.

Det står klart, efter at de sidste kampe i gruppe E blev spillet torsdag aften. Her vandt Tyskland 4-2 over Costa Rica, men fordi Japan vandt 2-1 over Spanien i den anden kamp, endte tyskerne med en lang næse.

I løbet af aftenen stod alle fire hold i gruppen på forskellige tidspunkter til at gå videre. Men det blev altså Japan og Spanien, der avancerede, mens de tyske fodboldfans igen må kigge langt efter VM-succes.

Det har de ellers været vant til. Fra 2002 til 2014 sluttede tyskerne altid et VM med medaljer.

Japan skal i sin ottendedelsfinale møde Kroatien, mens Spanien kommer til at stå over for Marokko.

Kampen mellem Costa Rica og Tyskland var historisk fra første fløjt. Det stod Stéphanie Frappart nemlig for. Hun stod i spidsen for den første kvindelige dommertrio i en kamp ved et herre-VM nogensinde.

Efter at Frappart havde fløjtet kampen i gang, indfandt de to hold sig hurtigt i deres ventede roller. Costa Rica stod langt tilbage og overlod alt initiativet til Tyskland, der anlagde et tungt pres.

Det viste sig at være yderst risikabelt for Costa Rica. Keylor Navas i målet kom hurtigt på arbejde, og allerede efter små ti minutter måtte han give fortabt, da Serge Gnabry headede bolden ind til 1-0.

Efter målet stod der fortsat Tyskland på det meste, men Costa Rica fik mere styr på defensiven, og der blev ikke scoret mere i første halvleg.

Selv om Tyskland var i kontrol og styrede mod en sejr, så kom der alligevel pres på kort inde i anden halvleg.

For her fik Japan først udlignet og kort efter bragt sig foran mod Spanien i gruppens anden kamp, der blev spillet samtidig.

Det betød, at Tyskland nu ikke længere stod med billetten til ottendedelsfinalerne i hånden.

Alt gik pludseligt galt for Tyskland, der lod til at miste koncentrationen en smule. Det udnyttede Costa Rica til at udligne efter lige under en times spil.

Yeltsin Tejeda bankede en returbold i mål, efter at Manuel Neuer ikke kunne holde fast i et hovedstød. Nu var Costa Rica pludselig kun et mål fra at gå videre sammen med Japan.

Udligningen fik tyskerne til at vågne op. Inden for ti minutter havde de tre gange sendt bolden på stolpen.

Alligevel blev det 2-1 til Costa Rica, da Juan Pablo Vargas en smule tilfældigt fik skovlet bolden i mål efter rodet spil i det tyske felt.

Costaricanernes drøm om at gå videre holdt dog ikke længe. De efterhånden meget pressede tyskere fik således hurtigt svaret igen takket være en udligning af Kai Havertz. 2-2, og så kunne Spanien ånde lettet op i den anden kamp.

I 85. minut var det også Havertz, der satte foden på et indlæg og gjorde det til 3-2.

Nu var Tyskland på ret kurs, men Hansi Flicks mandskab manglede stadig enten seks scoringer mere eller en spansk udligning i den anden kamp for at gå videre.

Der kom et tysk mål mere - scoret af Niclas Füllkrug - men den spanske udligning udeblev.