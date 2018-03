Ubegribelig skandale: Det kan ødelægge VM-drømmen

Den omfattende FIFA-retssag med bestikkelse for milliarder kan nu blive et problem for de amerikanske forhåbninger om at afholde slutrunden i 2026

Sammen med Mexico og Canada arbejder USA ihærdigt på at skaffe sig VM i 2026, men nu kan en enorm korruptionssag kaste grus i det ellers velsmurte nordamerikanske maskineri.

De tre lande er gået sammen under navnet United 2026, og i den fælles organisation er der også repræsentanter fra de tre nationer.

Således er mexicaneren Yon De Luisa udnævnt til direktør i United 2026’s budkomite. Til daglig er han vicepræsident med ansvaret for al sport i Grupo Televisa, et af de største spansksprogede tv-selskaber i verden. Grupo Televisa har hovedsæde i Mexico City.

I november sidste år fortalte et hovedvidne i den såkaldte FIFA-retssag ved retten i New York, at Grupo Televisa, sammen med den brasilianske Tv-station Globo, havde medvirket til at betale 90 millioner kroner i bestikkelse for at sikre sig TV-rettigheder til VM-slutrunderne i 2026 og 2030.

Hovedvidnet, sportsmarketingchefen Alejandro Burzaco, der selv har tilstået at have udbetalt samlet omkring en milliard kroner i bestikkelse til 30 ledende FIFA-folk, fortalte i retten, at Globo og Grupo Televisa betalte bestikkelsen til den tidligere vicepræsident i FIFA, Julio Grondona fra Argentina.

Grondona, der døde i 2014, var kendt som en mand, der aldrig sagde nej til en skilling. Han sad i mange år som chef for FIFA’s finanser og således også på forhandlingerne om de givtige TV-rettigheder.

Artiklen fortsætter under billedet

Grondona sagde aldrig nej til en skilling. Foto: AP

Alejandro Burzacos omfattende vidneforklaring var omgivet af megen dramatik. Han fortalte blandt andet i retten, at en anden argentinsk leder, advokaten Jorge Delhon, også havde modtaget bestikkelse i forbindelse med salget af Tv-rettigheder. Dagen efter begik Delhon selvmord ved at kaste sig ud foran et tog i Buenos Aires.

Ugen efter at Alejandro Burzaco havde fortalt, at Grupo Televisa havde udbetalt beskikkelse, blev en af Tv-stationens vicepræsidenter, Adolfo Lagos, skudt og dræbt, da han var på en cykeltur med en ven i omegnen af Mexico City.

Kort før jul var Alejandro Burzacos vidneforklaring en medvirkende årsag til, at en anden af FIFA’s vicepræsidenter, Juan Angel Napout fra Paraguay og den tidligere præsident for det brasilianske fodboldforbund, Jose Maria Marin, begge blev kendt skyldige i korruption. Strafudmålingen har endnu ikke fundet sted, men de risikerer begge op til 20 års fængsel.

De to Tv-stationer Globo og Grupo Televisa er ikke omfattet af FIFA-retssagen, og de havde da også i november travlt med at afvise Burzacos vidneforklaring.

Men for Grupo Televisas vedkommende får sagen nu et efterspil i en ny retssag i New York. I sidste uge lagde en række aktionærer sag an mod Tv-stationen. De oplevede i november, at værdien af deres aktier blev voldsomt forringet efter Burzacos vidneforklaring. Man får det indtryk, at de vrede aktionærer tror mere på Burzaco end på Tv-stationen, der endnu ikke har udtalt sig om det seneste søgsmål.

Sagen får uvægerligt fokus til at rette sig mod United 2026 og Grupo Televisas Yon de Luisa, som får en del at forklare, når han skal ud og gøre reklame for det nordamerikanske bud på VM.

Fakta om VM 2026

På fredag udløber fristen for at søge om VM i 2026.

Indtil videre har kun to lagt billet ind. USA har sammen med naboerne fra Canada og Mexico afgivet et samlet bud under navnet United 2026.

Som modstander har de Marokko fra Nordafrika.

Fordi Rusland er vært for VM i år og Qatar for slutrunden i 2022 kan hverken Europa eller Asien komme i betragtning til VM i 2026.

VM i 2026 bliver den første slutrunde med deltagelse af 48 hold. Det betyder, at der skal spilles 80 kampe på den måned, som en slutrunde varer.

Hvis United 2026 løber med slutrunden, bliver kampene fordelt således, at de 60 spilles i USA, mens Canada og Mexico får 10 kampe her. Fra kvartfinalerne og frem spilles alle kampe i USA.

Afstemningen om VM i 2026 finder sted den 13. juni i år på FIFA’s kongres i Moskva.

Alle 211 medlemslande har en stemme, men de fire ansøgerlande kan ikke deltage i afstemningen. Desuden er Guatemala for tiden suspenderet fra FIFA. Det betyder, at der skal bruges 104 stemmer for at kunne løbe med slutrunden i 2026.

Se også: USA kan tabe kampen om VM - igen

Se også: DBU-formand søger hjælp hos Amnesty International