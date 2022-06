Udelukket efter besvimelse

Den amerikanske synkronsvømmer Anita Alvarez fik fredag ikke lov at stille op i holdkonkurrencen ved VM.

Alvarez besvimende onsdag under den individuelle finale i synkronsvømning ved VM i Budapest og sank til bunds i poolen, inden hun blev reddet af sin træner, Andrea Fuentes.

Alvarez og den amerikanske lejr var indstillet på, at hun skulle tilbage i bassinet fredag, men Det Internationale Svømmeforbund (FINA) sagde nej.

- Efter min mening kunne hun have konkurreret. Det er jeg meget overbevist om, siger Selina Shah, der er læge på det amerikanske synkronhold.

- Jeg har leveret alle de medicinske beviser fra Anita. Jeg er ikke klar over, hvorfor de (FINA, red.) har truffet denne beslutning, siger Shah ifølge AFP.

FINA slår på sin hjemmeside fast, at udelukkelsen af Alvarez kom efter et timelangt møde med både den amerikanske læge og ledere af holdet.

- Atleternes helbred og sikkerhed kommer altid først. FINA har forståelse for atletens skuffelse, men det er en beslutning, der er truffet med hendes bedste interesse for øje, skriver Fina.

Alvarez var blandt det amerikanske holds otte udvalgte til fredagens holdkonkurrence, men blev kort før start erstattet af Yujin Chang.

Hun har før mistet bevidstheden. Det skete blandt andet ved OL-kvalifikationen i Barcelona i Spanien sidste år.

Dengang fortalte hendes mor til tv-stationen WIVB, at hun før havde set sin datter besvime. Dog ikke under svømmekonkurrencer.

Ifølge Selina Shah vil man iværksætte en undersøgelse af, hvorfor Anita Alvarez besvimede onsdag.

Hovedpersonen selv var først chokeret over at se billederne af sig selv synke til bunds, men har siden valgt en anden indgangsvinkel.

- Nu synes jeg, at billederne er smukke. At se mig selv i vandet. Så fredelig. Så rolig. Og så se Andrea komme ned med sin udstrakte arm for at gribe fat i mig. Som en superhelt, siger Alvarez ifølge AFP.

Hun slår desuden fast, at hun føler sig ovenpå efter episoden.

- Jeg tror, jeg med det samme vidste, at jeg ville være okay. Lige fra jeg begyndte at trække vejret og var vågen, siger hun til NBC.

