Uden løn i månedsvis

Migrantarbejdere i Qatar frygter for fremtiden og for deres familie

DOHA (Ekstra Bladet): Da mørket faldt på, rullede vi ud af Doha med kurs mod en migrantarbejderbolig på kanten af ørkenen. Vi skulle møde arbejdere fra Asien og Afrika, som har været i Qatar i mere end 10 år.

Migranter som har været med under hele VM-byggeboomet, som begyndte i 2011.

Migranter som nu i flere måneder ikke har fået løn.

Migranter som frygter for fremtiden for deres familie.

Med i bilen var også Gunde Odgaard, leder af BAT-kartellet og en del af den internationale fagforening, BWI, som i mange år har kæmpet for bedre forhold for migrantarbejderne i byggeindustrien i Qatar. Det er rundt regnet en million mennesker.

Odgaard hører ikke til dem, der mener, at reformerne har gjort livet lettere for flertallet af migrantarbejdere i et land, som han konsekvent omtaler som diktaturet.

Sangen om forbedringer er ellers den melodi, FIFA, Qatars VM-værter og den lokale regering ynder at spille, her hvor der kun er syv måneder til VM fløjtes i gang.

Reformer er vedtaget. Det handler om mindsteløn, retten til at skifte arbejde og afskaffelsen af slavesystemet, Kafala.

Reformerne er bare ikke ført ud i livet. Eller implementeret, som det hedder.

Det er fjerde gang siden 2013, at Ekstra Bladets udsendte er i Qatar. Senest var i oktober, hvor vi besøgte flere af stadionbyggerierne. Her var forholdene fine. Både løn og boligforhold, og der var noget, som VM-værterne gerne ville vise frem og bryste sig af.

Artiklen fortsætter under billedet...

Den danske fagforeningsmand Gunde Odgaard taler med en migrantarbejder, som flere gange har oplevet lange perioder uden løn. Foto. Lars Poulsen.

Men det er kun en lille del af den million migrantarbejdere, der udgør byggebranchen i Qatar, som har været beskæftiget på stadionbyggerierne. Og uden for grønsværen er virkeligheden anderledes barsk.

Da vi efter lidt besvær i den mørke aften nåede frem til migrantarbejderboligen, kunne en rutineret byggearbejder fortælle os, at flere af de selskaber, som har opført stadionerne, også har andre byggerier i Qatar. Her er forholdene bare ikke nær så gode, som på de eksponerede VM-byggerier.

De personer, vi mødte, ønsker at forblive anonyme. De er erfarne, og de ved, at de kan komme i alvorlige problemer, hvis deres identitet bliver kendt. Man kan ikke ytre sig frit og da slet ikke kritisere sin arbejdsgiver eller styret.

Egentlig havde vi et håb om at møde 15 arbejdere som, som nu i seks måneder ikke har fået løn. De turde ikke, da det kom til stykket. De føler sig overvåget af politiet.

Måske med god grund. De arbejder for selskabet BOTH, som er en del af en koncern ejet af Khalid bin Hamad Bin Khalifa Al Thani, bror til Qatars enehersker, emiren. Vi taler således om Qatars rigeste familie.

De mange måneder uden løn strider mod Qatars egen lovgivning, mens selv om både Human Right Watch og BWI er gået ind i sagen, har det ikke hjulpet. BWI har i et brev til Qatars arbejdsminister forklaret, at sagen ikke kun handler om manglende løn, men også om elendige boligforhold og for lidt mad.

Artiklen fortsætter under billedet...

Migrantarbejderne kunne fortælle om strejker og optøjer. Noget der ellers sjældent sker i Qatar. Foto: Lars Poulsen.

Sagen er ekstra speciel i den forstand, at BOTH har været involveret i en række byggerier, som direkte er forbundet med VM. Det gælder vejene omkring flere stadioner og den motorvej som kobler Dohas centrum med blandt andet Lusail Stadion, hvor VM-finalen skal spilles.

Men BOTH er langt fra det eneste selskab, som ikke udbetaler løn. Der er mange flere, siger de personer, vi møder i migrantarbejderboligen. De forklarer også, at der de seneste måneder har været noget så usædvanligt som strejker og optøjer. Frustrerede migrantarbejdere har smadret deres arbejdsgivere busser og materiel.

Det er ikke noget, den lokale presse fortæller om, men der florerer en række videoer på YouTube.

I migrantarbejderboligen fortæller en asiatisk håndværker, som har arbejdet på mange byggerier i Qatar de seneste femten år, at han nu selv er blevet ramt. I to måneder har han ikke fået løn. Hans arbejdsgiver er en kæmpe koncern ejet af den kinesiske jernbane.

Nu kan han kun håbe på, at han får den næste løn.

- Men jeg er prisgivet. Jeg kan ikke gøre noget. Går jeg i retten, vinder jeg måske sagen, men der er ingen instans i Qatar, som sikrer, at min arbejdsgiver efterfølgende udbetaler den manglende løn. Det er der mange eksempler på. Så jeg må blot vente og håbe på, at jeg snart får mine penge. Jeg skal betale husleje, og vi skal have mad. Indtil videre klarer vi os, fordi jeg har familie, der kan hjælpe os med penge, siger han.

Vi hører lignede historier fra de andre veteraner i boligen. De har alle haft job, hvor de ikke har fået deres løn. Enkelte har prøvet at gå rettens vej, vinde, men så alligevel stå med tomme lommer.

En afrikansk byggearbejder siger, at han alligevel har valgt at blive i Qatar, fordi situationen i hjemlandet er endnu værre. Det er et valg, mange migrantarbejdere træffer.

