Udskældt ekspert færdig på tv

Ikke 'match made in heaven' fortæller Mads Timm om lyn-exit fra TV3 Sport, hvor han for en uge siden fik debut som fodboldekspert

Han sluttede fodboldkarrieren tidligt, men hans TV-karriere skulle vise sig at blive endnu kortere.

- Det var bare ikke match made in heaven, lyder det tirsdag fra Mads Timm, efter at sportschef hos TV3 Sport, Kim Mikkelsen, mandag bekræftede, at han efter blot en enkelt opgave er fortid på Xee.



- Jeg er enig med Kim Mikkelsen i de ting, han har udtalt. Vi var ikke det rette match.

Den tidligere Manchester United-spiller fik sin debut som fodboldekspert i forbindelse med braget mellem netop United og Chelsea.

Hans præstation blev dog ikke ligefrem hyldet på sociale medier, hvor fodboldfans var ude med riven efter den tidligere fodboldspiller, der selv havde beskrevet sin nye beskæftigelse som 'et drømmejob'.

Se også: Pinlig diskussion: - Jeg var rasende

YouSee, som står bag tv- og streamningtjenesten Xee, forsvarede deres nye fodboldekspert efter debuten, men siden har man alligevel besluttet, at ophæve samarbejdet med Mads Timm.

Den beslutning tager Mads Timm ikke så tungt.

- Det er nogle rigtig gode mennesker, der er derude. Jeg har ikke et ondt ord at sige om Kim Mikkelsen, Benjamin Lund eller nogle andre.

- Vi skiltes i god stemning, der var ingen dramatik, afslutter han.

Mads Timm stoppede fodboldkarrieren for ti år siden i en alder af blot 24 år. Han skiftede som 16-årig til Manchester United i 2000, men slog aldrig igennem på førsteholdet. Hans mest succesfulde år havde han i perioden 2006-2008 i OB.

Se også: Leicester og Schmeichel driller Lampards Chelsea

Se også: Perfekt start for Zanka

Se også: Det store spørgsmål i Brøndby: Nu taler han selv

Se også: Ny Superliga-mode: - Røv-grim