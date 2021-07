UFC-brag stoppet efter få minutter

Det blev ikke til revanche for irske Conor McGregor, da han tidligt søndag morgen dansk tid stødte sammen med amerikaneren Dustin Poirier i Las Vegas.

Storkampen mellem de to UFC-stjerner sluttede således få minutter før afslutningen på første runde, da McGregors ankel uprovokeret knækkede sammen under ham, idet ireren trådte tilbage på den.

Episoden fik efterfølgende kampens læger til at stoppe kampen.

Stjernernes længe ventede tredje duel leverede ellers en forrygende åbningsrunde, der startede i et vildt tempo.

Så vildt, at de to kombattanter stadig forsøgte at slå hinanden til plukfisk, selv da Conor McGregor væltede baglæns og tilsyneladende brækkede anklen.

Læger blev med det samme kaldt ind i ringen, og det stod hurtigt klart, at irlænderen ikke ville være i stand til at fortsætte.

Conor McGregor blev knockoutet for første gang i sin karriere, da han senest mødte Poirier i Abu Dhabi i januar.

Amerikaneren kan nu formentlig se frem til at skulle kæmpe om VM-titlen i letvægt.

Allerede på pressemødet inden kampen gik det helt galt mellem de to fightere.