Ukraine stejler over mulig russisk OL-deltagelse i 2024

Det vækker vrede i Ukraine, at russiske og hviderussiske atleter muligvis kan få lov til at deltage ved OL i Paris næste år.

Onsdag åbnede Den Internationale Olympiske Komité (IOC) døren for, at russere og hviderussere vil kunne deltage under neutralt flag ved sommerlegene.

Det er ikke et forslag, man er begejstret for i Ukraine.

- Sådan en situation er uacceptabel for vores land, siger Vadym Goutzeit, der er ukrainsk sportsminister, ifølge AFP.

Siden februar sidste år har IOC udelukket russere og hviderussere fra de fleste olympiske sportsgrene efter Ruslands invasion i Ukraine.

Vadym Goutzeit oplyser, at Ukraine i øjeblikket forsøger at presse IOC og andre internationale organisationer for at få støtte til fortsat udelukkelse af russere og hviderussere ved OL.

Den ukrainske sportsminister truer også med, at landet helt vil blive væk fra sommerlegene i Paris.

- Vores standpunkt forbliver uændret, så længe krigen i fortsætter i Ukraine. Russiske og hviderussiske atleter bør ikke deltage i internationale konkurrencer.

- Hvis ikke vi bliver hørt, vil jeg ikke udelukke muligheden for, at vi vil boykotte og nægte at deltage i legene, skriver Vadym Goutzeit på Facebook.

Der lyder også modstand til forslaget fra Storbritannien, der har ydet humanitær og militær støtte til Ukraine siden krigens begyndelse i februar sidste år.

Michelle Donelan, den britiske kulturminister, langer ud efter både IOC og Ruslands præsident, Vladimir Putin.

- Vi fordømmer enhver handling, der tillader præsident Putin at legitimere sin ulovlige krig i Ukraine.

- Meldingen fra IOC er en verden væk fra virkelighedens krig, der kan mærkes af det ukrainske folk, siger hun ifølge AFP.

Danmark, Norge og Sverige har den samme holdning som briterne. Men der er også enkelte stemmer med modsatte synspunkter.

Anne Hidalgo, der er borgmester i Paris, støtter meldingen fra IOC, så længe russerne konkurrerer under neutralt flag.

- Jeg mener, at det er et sportsligt højdepunkt, som vi ikke bør fratage atleter muligheden for at deltage i, siger Anne Hidalgo til den franske tv-kanal France 2.