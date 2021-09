Under voldsomt pres: - Virkelig usædvanligt

Fra flere sider opfordres DBU’s bestyrelse til at iværksætte en uvildig undersøgelse af en gusten billetaffære fra 2016. En sag, der har unionens formand Jesper Møller og vicedirektør Kenneth Reeh i hovedrollerne.

Opfordringerne kommer forud for dagens bestyrelsesmøde i DBU.

Tidligere har DBU’s administration i flere omgange undskyldt sig med, at det var en fejl, at seks VIP-billetter til Champions League-finalen i 2016 i Milano uretmæssigt blev tørret af på en driftskonto.

Men en ekspert i økonomisk kriminalitet, Jakob Dedenroth Bernhoft, jurist og partner i firmaet Fraud React, mener, at Kenneth Reeh burde have været bortvist, og at bestyrelsen i DBU med Jesper Møller i spidsen kan have et medansvar, fordi den ikke ’har hakket hælene i. ’

Det var Jesper Møller, der i 2016 bestilte de seks billetter hos Allan Hansen, som dengang var medlem af UEFA’s eksekutivkomite, og derfor havde adgang til de fineste billetter.

Jesper Møller fik DBU til at lægge de 20.000 kroner ud, og beløbet blev trukket i hans løn. Det endte dog med, at Jesper Møller alligevel ikke selv skulle bruge billetterne, og derfor fik han sine penge tilbage.

I stedet havnede billetterne hos DBU’s vicedirektør Kenneth Reeh og fem andre mænd, som ikke har noget med DBU at gøre.

De seks betalte ikke for billetterne. Kenneth Reeh tørrede regningen af på en driftskonto hos DBU. Siden forklarede DBU’s ledelse, at billetterne efterfølgende var blevet betalt af de seks fodboldturister. Det viste sig ikke at holde stik.

Kenneth Reeh tørrede regningen af på en driftskonto. Foto: Thomas Lekfeldt.

Det var en fejltagelse, meddelte DBU, som i juni hævdede, at der her fem år efter endelig er sendt en faktura til de seks mænd. Noget bevis har DBU dog ikke fremlagt.

Søren Søndergaard, idrætsordfører hos regeringens støtteparti, Enhedslisten, siger til Ekstra Bladet, at det for DBU’s egen skyld bør lægges åbent frem, hvad der er foregået.

- Nu har sagen kørt så lang tid, at en uvildig undersøgelse vil være en god måde at få det afsluttet på, siger Søren Søndergaard.

Jesper Olsen, formand for Transparency International i Danmark, forstår ikke DBU’s håndtering af sagen.

- Det her lignede fra starten verdens mindste sag, som man kunne have løst ved at få orden på den med det samme. Nu er de i virkeligheden ved at skabe en meget større sag. Derfor opfordrer jeg DBU’s bestyrelse til at få sagen undersøgt eksternt, for de har et troværdighedsproblem, og det kan de ikke løse selv.

- De er kommet så langt ud i deres negligeringer og bortforklaringer, at man får den her mistanke om, at det er en del af noget større.

- Den her sag er værre end de to tilsvarende sager fra Greve og Sorø, hvor kommunaldirektørerne er blevet politianmeldt for at benytte kommunens kreditkort til private indkøb. I DBU-sagen har Jesper Møller brugt DBU’s kasse som sin private kassekredit. Det er virkelig usædvanligt, siger Jesper Olsen.

Jesper Olsen mener, DBU har fået et troværdighedsproblem. Foto: Transparency International

DBU’s administration har tidligere givet bestyrelsen en orientering om sagen. Det skete i maj, hvor det hed sig, at Ekstra Bladets artikler har flere faktuelle fejl. Og vi citerer:

’Eksempelvis har Jesper Møller hverken købt eller disponeret de omtalte billetter.’

Selv har Jesper Møller helt tilbage i marts måned forklaret Ekstra Bladet, at DBU ikke længere har sagens bilag. Det må have vanskeliggjort orienteringen til bestyrelsen.

Ekstra Bladet har dog dokumentation for, at Jesper Møller både bestilte og i første omgang betalte betalte for billetterne. Dokumentationen og sagens øvrige bilag stilles gerne til rådighed, hvis DBU’s bestyrelse sætter en uvildig undersøgelse i værk. Tilbuddet er allerede givet til flere af bestyrelsens medlemmer.