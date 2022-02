United-chef svarer pressen igen

Manchester Uniteds midlertidige manager, Ralf Rangnick, mener, at holdets 4-2-sejr over Leeds søndag eftermiddag viser, at der er godt sammenhold i Uniteds omklædningsrum.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Har man læst med på internationale mediers skriverier om Manchester United, har man formentlig fået indtryk af, at tingene ikke er rosenrøde i storklubbens omklædningsrum.

En magtkamp mellem forsvarsspiller Harry Maguire og klublegenden Cristiano Ronaldo om anførerbindet skulle blandt andet have været i centrum.

Klubbens midlertidige manager, Ralf Rangnick, fastholder, at alt er, som det skal være hos de røde djævle.

Det viser holdets 4-2-sejr over Leeds søndag aften, siger han.

- Præstationen i dag var det bedste svar, vi kunne give på nogle af de artikler fra sidste uge, som handlede om gnidninger i omklædningsrummet, siger Rangnick.

Artiklen fortsætter under billedet..

Manchester Uniteds Fred hjalp holdet med at rydde kastanjerne ud af ilden for holdkammeraterne, efter at holdet havde ladet en 2-0-føring over Leeds slippe. Foto: Russell Cheyne/Reuters

- Det her var en af de kampe, som man kun vinder, hvis man har den mentalitet, som vi har på holdet.

Manchester United gik til pause med en 2-0-føring over Leeds, og allerede der så det sort ud for de røde djævles rivaler.

Leeds formåede dog at komme på 2-2, inden mål fra Fred og Anthony Elanga sikrede sejren for Manchester United.

Leeds cheftræner, Marcelo Bielsa, ærgrer sig over, at Leeds ikke formåede at tage point i kampen, når nu holdet fik udlignet efter halvleg.

- Efter at vi udlignede, havde vi en mulighed for at komme foran 3-2, og lige bagefter løb de (Manchester United, red.) og scorede igen, siger Bielsa.

Med sejren rykker Manchester United op på fjerdepladsen i Premier League, mens Leeds ligger længere nede i tabellen på nummer 15.