United mister titelchance i parade af afbrændere

Trods næsten 30 afslutninger på mål i 120 minutter kunne Manchester United ikke få skovlen under Middlesbrough fra næstbedste række i FA Cuppens fjerde runde.

De mange afbrændere blev kostbare, da kampen efter 1-1 måtte afgøres i straffesparkskonkurrence. Her blev Anthony Elanga skurken for United med det eneste brændte forsøg af de 16, holdene nåede op på.

For United-fansene må det have været lidt af en deja-vu-oplevelse.

I Liga Cuppen 2015/16 lykkedes Middlesbrough med at holde Manchester United fra scoring i 120 minutter, hvorefter gæsterne også gjorde Old Trafford tavst med en sejr i straffesparkskonkurrence.

Allerede før pausen burde kampen dog have været afgjort med en solid føring til Ralf Rangnicks favoritter.

United dominerede opgøret totalt og kom frem til mange store chancer, men brændte og brændte.

Allerede efter et minut ramte Jadon Sancho overliggeren, og Cristiano Ronaldo brændte et straffespark efter 20 minutters spil. Portugiseren sparkede forbi mål.

Ronaldo var sjældent uskarp. Det samme var flere af holdkammeraterne i den ellers ensidige forestilling før pausen.

United kunne dog gå til pause med en føring, da Jadon Sancho med et afrettet skud sørgede for 1-0 efter 25 minutters spil.

Middlesbrough var sjældne gæster i Manchester Uniteds felt, men det skete ind i mellem. Og så længe hjemmeholdet ikke kunne fordoble føringen i den anden ende, var kampen helt åben.

Og så skete det, som United-fansene kunne frygte.

Gæsterne kom afsted i en kontra, og så kunne den tidligere United-ungdomsspiller Matt Crooks udligne.

Dog lignede det, at Duncan Watmore, som lagde op til scoringen, tog hånden til hjælp, inden han fandt Crooks fri på bagstolpen.

Det forsøgte United-spillerne at forklare kampens dommer, men hverken han eller VAR-vognen så på besynderlig vis, hvad der lignede en tydelig forseelse.

Tilbage stod, at kampen var helt lige igen på måltavlen, og United fortsatte paraden af misbrugte muligheder.

Bruno Fernandes sparkede blandt andet på stolpen nærmest for tomt mål. Hvordan Rangnicks tropper ikke scorede fire-fem mål i ordinær tid, er en gåde.

Men det betød, at de måtte igennem to gange 15 minutters forlængelse, hvor Middlesbrough tydeligvis brugte alle ressourcer på at holde stand og fremtvinge en afgørelse i straffesparkskonkurrence.

Den mission lykkedes, og efter at 15 bolde var hamret i mål fra 11-meter-pletten, blev indskiftede Anthony Elanga skurken for hjemmeholdet, da han blæste sit forsøg langt over mål.