United og Dortmund enige om Sancho

Det har været lang tid undervejs, men nu ser det ud til at være på plads.

Jadon Sancho kan inden længe kalde sig Manchester United-spiller.

Torsdag skriver den unge englænders nuværende arbejdsgiver, Borussia Dortmund, i en fondsbørsmeddelelse, at de to fodboldklubber er enige om en handel.

United betaler 85 millioner euro - cirka 630 millioner kroner - for det offensive stjerneskud.

Handlen går igennem, når de 'kontraktmæssige detaljer' er blevet 'koordineret og gennemført', som det lyder. Derudover skal Sancho bestå det obligatoriske lægetjek, inden skiftet er en realitet.

Syv EM-minutter

Allerede sidste sommer svirrede rygterne om, at United var ude efter Sancho, men det er altså først nu, at klubberne er blevet enige om rammerne for handlen.

21-årige Sancho vender dermed tilbage til Manchester. Inden han tog til Dortmund i 2017 spillede han således ungdomsfodbold i Manchester City.

I Dortmund blev det til 50 mål og 64 assister i 137 kampe for Sancho, der har vundet den tyske pokalturnering og Super Cup'en med klubben fra Ruhr-distriktet.

For tiden er Sancho med i den engelske EM-trup. Kantspilleren har dog kun været på banen i cirka syv minutter undervejs i turneringen. I alt har Sancho spillet 20 landskampe.

Her kan du se alle de danske landsholdsspilleres lønninger (+)