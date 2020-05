Ups! Skakgeni kvajede sig i sin egen turnering

Skakstjernen Magnus Carlsen har under coronakrisen oprettet sin egen online-turneringsserie med navnet Magnus Carlsen Chess Tour.

Den 29-årige nordmand indledte med at vinde den første turnering for en måned siden, men det kommer ikke til at gentage sig i den anden i rækken. Den har fået navnet Rapid Challenge.

Lørdag måtte Carlsen se sig slået i semifinalen af amerikaneren Hikaru Nakamura, der vandt den tredje og afgørende kamp mellem de to topspillere med 3-2 efter et såkaldt armageddon-parti.

Magnus Carlsen var til sidst under stort tidspres, og lavede en fejl, da han skulle rykke sit 'tårn'. Dermed kunne Nakamura tage sejren.

- Det her kommer til at svie i et stykke tid, siger Magnus Carlsen til norsk TV2.

Semifinalen mod Hikaru Nakamura blev afgjort over tre kampe fordelt over tre dage med en amerikansk sejr på 2-1.

Carlsen vandt torsdag den første kamp med 3-0, inden Nakamura slog tilbage fredag med en sejr på 2,5-1,5.

- Totalt set fortjente jeg ikke at tabe kampen, men der er nogle momenter, hvor jeg kan gøre det meget bedre. Problemet er, at jeg ikke formåede at holde hovedet koldt, siger Magnus Carlsen.

Hikaru Nakamura skal i finalen op imod russeren Daniil Dubov, der i den anden semifinale slog Ding Liren fra Kina.

- Det er ikke sunket helt ind endnu. Det var flot at slå Magnus, siger Nakamura om sin egen præstation.

Onlineturneringen har en førstepræmie på godt en halv million kroner.

Magnus Carlsen Chess Tour består af i alt fem onlineturneringer hen over foråret og sommeren.

