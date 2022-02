Urinvejsinfektion forlænger genindlagt Pelés hospitalsophold

Den brasilianske fodboldlegende Pelé skal blive på hospitalet længere end planlagt, efter at han 13. februar blev genindlagt i forbindelse med sin kræftbehandling.

Det oplyser Albert Einstein-hospitalet i São Paulo.

Årsagen er, at 81-årige Pelé har fået en urinvejsinfektion.

Fodboldlegenden fik i september fjernet en svulst i tyktarmen. Siden er han blevet behandlet med kemoterapi, og det var også derfor, at han i februar igen blev indlagt igen.

- Men i løbet af hans ophold har rutineundersøgelser vist tilstedeværelsen af en urinvejsinfektion. Den kendsgerning forlænger hans ophold som patient på hospitalet, lyder det i en udtalelse fra klinikken i São Paulo.

- Hans kliniske tilstand er stabil, og han bliver formentlig udskrevet i løbet af de kommende dage.

Pelé bliver i vidt omfang anset for at være en af de største fodboldspillere gennem tiderne. De seneste år har den tidligere stjerneangriber for Santos og det brasilianske landshold dog haft flere helbredsproblemer.

Han er blandt andet blevet opereret for en dårlig hofte, hvilket har efterladt ham med kroniske smerter og gangbesvær.