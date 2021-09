US Open-mesteren Naomi Osaka ryger ud til teenager

Naomi Osakas håb om at forsvare sin US Open-titel i tennis er natten til lørdag dansk tid blevet begravet af den canadiske teenager Leylah Fernandez.

Og det kan komme til at vare en rum tid, før Osaka vender tilbage til tennisbanerne.

- Jeg tror, at jeg vil tage en pause fra spillet et stykke tid, siger Osaka kort tid efter sit overraskende nederlag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Alt så ud ellers ud til at forløbe planmæssigt for Osaka.

Efter at have vundet første sæt med 7-5 var hun foran 6-5 i andet sæt og skulle bare lukke kampen i tredje runde, der blev spillet på turneringens hovedbane, Arthur Ashe Stadium.

Men den unge canadier fik andet sæt ud i tiebreak, som hun vandt 7-2, og Fernandez fuldendte sensationen ved at vinde det afgørende tredje sæt med 6-4.

Det var hendes første kamp i karrieren mod Osaka, der tidligere har været rangeret som verdens bedste, men Leylah Fernandez virkede ikke overvældet af den opgave, hun stod overfor.

Leylah Fernandez fra Canada jubler efter sin sensationelle sejr over Naomi Osaka fra Japan, der ellers vandt første sæt og førte 6-5 i andet sæt. Foto: Matthew Stockman/Ritzau Scanpix

Osaka derimod var tydeligvis frustreret over at have glippet muligheden for at sikre sig sejren i andet sæt og smed flere gange ketsjeren fra sig.

Tilskuerne på Arthur Ashe begyndte at buhe af sidste års mester, og straks efter den afgørende bold var slået i andet sæt, forlod Osaka kortvarigt banen.

Hun vendte tilbage med et håndklæde over sit hoved før starten på tredje sæt, men blev brudt af Fernandez i sit første serveparti.

Osakas problemer fortsatte, da hun af dommeren fik en advarsel for at slå bolden ud blandt tilskuerne, og modstanderens eneste servegennembrud viste sig at være nok til at sende den forsvarende mester ud.

Naomi Osaka overvejer at tage en pause fra tennis. Det siger hun efter sit nederlag til Leylah Fernandez i tredje runde af US Open. Foto: Elsa/Ritzau Scanpix

En tårevædet Osaka meddelte kort tid efter, at hun overvejer at holde sig væk fra turneringstennis et stykke tid.

Japaneren har haft en vanskelig sæson, hvor mentale udfordringer har forstyrret hende.

Hun trak sig efter første runde ved French Open, da hun blev truet med at blive smidt ud af turneringen, fordi hun ikke ønskede at stille op til de obligatoriske pressemøder. Derefter droppede hun også Wimbledon.

Hun holdt sig væk fra rampelyset længe, kun afbrudt af en deltagelse ved OL i Tokyo, før hun for nylig gjorde comeback på WTA Tour i Cincinnati.

Hendes modstander ved finalen ved US Open i 2020, Victoria Azarenka fra Hviderusland, er også færdig i dette års turnering efter et nederlag i tre sæt til Garbiñe Muguruza fra Spanien.

Den 9.-seedede Muguruza skal i fjerde runde møde dette års vinder af French Open, Barbora Krejcikova fra Tjekkiet.