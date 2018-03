USA kan tabe kampen om VM - igen

Amerikanerne har længe været favoritter til at vinde værtskabet for slutrunden i 2026, men nu kommer Marokko stærkt fra baghjul

Om tre måneder afgør FIFA, hvem der skal have VM i 2026. USA er gået sammen med Mexico og Canada om et fælles bud, som de kalder United 2026, og de tre lande har længe været storfavoritter, ikke mindst fordi de har lovet alle FIFA’s medlemslande en gylden fremtid og fulde pengekasser.

Men USA har før været foran og tabt. Det kan ske igen. Denne gang til Marokko.

Det kom således som en overraskelse for en hel fodboldverden, da Qatar den 2. december i Zürich 2010 slog USA i den afgørende afstemning om VM i 2022.

USA tidligere præsident Bill Clinton, som stod I spidsen for det amerikanske bud var ikke tilfreds med udfaldet. Receptionisten på Savoy Baur en Ville Hotel i Zürich nåede at opfatte, at det var en irriteret ekspræsident, der returnerede efter afstemningen, men han havde ingen ide om, hvor rasende Clinton faktisk var.

Efter at have lukket døren til sin suite tog Clinton en vase fra bordet og kylede den ind i et spejl på væggen. Det blev splintret til atomer.

Clinton havde brugt to år på at rejse rundt for at tale USA’s sag, og han havde omgivet sig med så stærke folk som Brad Pitt, Arnold Schwarzenegger, Morgan Freeman og Spike Lee. Og nu havde han tabt. Til Qatar, et land som stort set ikke ejede et fodboldstadion. Til gengæld havde sheikerne lommerne fulde af penge.

Siden dengang har det ligget i kortene, at USA skulle have VM i 2026. Som kompensation og for at opretholde magtbalancen i den internationale fodboldverden. Men sådan kommer det ikke nødvendigvis til at gå.

I 2010 var det FIFA’s 24 mand store eksekutivkomite, som stemte om VM-værtskaberne. Siden er reglerne ændret, således at FIFA’s 211 medlemslande i dag alle har en stemme, når et VM skal placeres.

Marokko har udfordret den nordamerikanske United 2026, og mange har allerede været ude at støtte det afrikanske land, som har en ganske stærk fodboldkultur. Wydad Casablanca vandt i november den afrikanske Champions League, og Marokko er med ved VM i Rusland til sommer. Her formåede USA ikke at kvalificere sig. Det gjorde Mexico til gengæld.

Marokko er klar til VM denne sommer i Rusland. Landet vil selv afholde VM i 2026. Foto: AFP/Ritzau-Scanpix

Præsidenten for det Afrikanske Fodboldforbund, CAF, Ahmad Ahmad, har givet Marokko sin støtte, og det ventes at alle lande i Afrika vil gøre det samme. Også fra Asien ses der med sympati på Marokkos ansøgning, og hvis Rusland samler sine normale støtter i Europa bag Marokko, så bliver det meget svært for United 2026.

I øvrigt har Marokko hyret det britiske PR-bureau, Vero Communication, som har Mike Lee som frontfigur. Vero var blandt strategerne, da Rio sikrede sig OL i 2018, Pyeongchang Vinter-OL i år og da Paris vandt OL i 2024. Desuden var Vero en del af holdet, da Gianni Infantino blev præsident for FIFA i 2016.

Det forenede nordamerikanske buds problem kan blive den amerikanske præsident, Donald Trump. Indtil videre har han ikke udvist nogen interesse for VM overhovedet. Desuden kan hans udmeldinger om at bygge en mur på grænsen til Mexico, at holde visse befolkningsgrupper ude af USA og senest at indlede en handelskrig få mange lande til at undlade at stemme på United 2026.

I øvrigt er der mange i FIFA-land, ikke mindst i Sydamerika, som har et horn i siden på amerikanerne, fordi FBI har haft så travlt med at rydde op blandt organisationens mange korrupte elementer.

United 2026 lokker med penge

Både Mexico og USA før afholdt VM. Med stor succes. Og der er mange penge i at afholde VM i Nordamerika.

Selv anslår arrangørerne, at en slutrunde i 2026 i de tre lande vil generere en omsætning på 30 milliarder kroner alene i de byer, som skal være værter.

Af det materiale, United 2026 har sendt til FIFA’s medlemslande, fremgår det, at de kommercielle aktiviteter, tv-aftaler og et forventet rekordstort billetsalg vil betyde, at de 211 medlemslande alle kan se frem til en sund og blomstrende fremtid.

Engelske medier har afsløret, at FIFA forventer en ekstra tv-bonus på to milliarder kroner fra de amerikanske tv-stationer, hvis slutrunden ender på de kanter.

Den USA-ledede koalition slår også på, at et VM i Nordamerika betyder, at der ikke skal bygges en stribe nye stadioner, som vi har set det i Brasilien, Rusland og Qatar. Al infrastruktur er på plads i USA, Mexico og Canada. For den sags skyld kunne de begynde VM den dag i morgen.

Marokko lover fans et billigt VM

Marokko har fire gange tidligere søgt om at arrangere VM. Senest tabte marokkanerne kampen om slutrunden i 2010, som gik til Sydafrika.

Denne gang er det planen, at VM skal afholdes i 12 byer. Fem stadioner er på plads, men der mangler syv. De seks bliver opført med plads til 40.000 tilskuere, mens der i Casablanca skal bygges et finalestadion, som skal kunne rumme 100.000 tilskuere.

Placeret i Nordafrika og med kun 14 kilometer til Spanien slår de marokkanske arrangører på, at de vil lave et kompakt VM, hvor der højst er 80 minutters flyvning mellem VM-byerne. Desuden passer tidszonen fint med Europas, hvilket vil gavne salget af TV-rettigheder i vores region. Fra Danmark er der en times tidsforskel.

På grund af de store afstande blev VM i Brasilien en dyr affære for fansene. Det samme vil gentage sig i Rusland til sommer. Marokko lover at lave en slutrunde, som bliver til at betale for fansene.

Godt 10 millioner turister besøger hvert år Marokko, der betragtes som et relativt sikkert land. I de seneste 10 år har der været et enkelt et terrorangreb. I 2011 sprang en bombe på en restaurant i Marrakesh. 17 blev dræbt og 25 såret.

Fakta om VM i 2026

På fredag udløber fristen for at søge om VM i 2026.

Indtil videre har kun to lagt billet ind. USA har sammen med naboerne fra Canada og Mexico afgivet et samlet bud. De kalder sig United 2026. Som modstander har de Marokko fra Nordafrika.

Fordi Rusland er vært for VM i år og Qatar for slutrunden i 2022, kan hverken Europa eller Asien komme i betragtning til VM i 2026.

VM i 2026 bliver den første slutrunde med deltagelse af 48 hold. Det betyder, at der skal spilles 80 kampe på den måned, som en slutrunde varer.

Afstemningen om VM i 2026 finder sted den 13. juni i år på FIFA’s kongres i Moskva.

Alle 211 medlemslande har en stemme, men de fire ansøgerlande kan ikke deltage i afstemningen. Desuden er Guatemala for tiden suspenderet fra FIFA. Det betyder, at der skal bruges 104 stemmer for at kunne løbe med slutrunden i 2026

