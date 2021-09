Uskarpe Barcelona smider igen point

For anden gang i denne uge måtte FC Barcelona gå fra banen med blot et enkelt point, selv om modstanderen på papiret så overkommelig ud.

Mandag spillede catalanerne 1-1 mod Granada, og torsdag fik Barcelona også blot uafgjort efter 0-0 mod Cadiz og Jens Jønsson.

Det betyder, at Ronald Koemans mandskab nu har ni point for fem kampe. Det er syv færre end ærkerivalerne fra Real Madrid har på førstepladsen. Madrilenerne har dog spillet en kamp mere.

Jens Jønsson startede på bænken for Cadiz, men kom på banen kort før pausen efter en skade til holdkammeraten Fali Gimenez.

Martin Braithwaite var ikke med for Barcelona. Danskeren sidder fortsat ude med den knæskade, han for nylig blev opereret for.

Barcelona sad tungt på bolden fra start, men chancer var det småt med. Cadiz overlod alt initiativet til gæsterne, men det gik som regel for langsomt for Memphis Depay og co., så Cadiz-forsvaret nåede at få sig etableret foran eget mål.

Anden halvleg startede med en brat opvågning for Barcelona, da Marc-Andre ter Stegen måtte hive en stor redning frem for at afværge et mål til Cadiz.

Barcelona fandt derefter tilbage i rollen som spilstyrende, men ind ville bolden ikke. 20 minutter inde i anden halvleg blev det ikke nemmere for gæsterne, da Frenkie de Jong med sit andet gule kort inden for fem minutter blev vist ud.

Overtallet gjorde livet nemmere for Cadiz, der så småt begyndte at byde sig til i Barcelonas ende.

I slutfasen kom begge hold til muligheder foran mål, men det endte altså med et point til hver efter nulløsningen. I kampens døende sekunder blev Ronald Koeman også udvist for brok i forbindelse med et frispark til Cadiz.