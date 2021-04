Uvidende Maldini undskylder på Milans vegne

AC Milan fulgte onsdag trop og trak sig ud af den hårdt kritiserede Super League, der blev punkteret af udmeldelser, få dage efter at den blev lanceret.

Selv om Paolo Maldini er direktør for den italienske topklub, siger han, at han ikke vidste noget om det, der skulle have været en konkurrent til Champions League.

- Jeg vil gerne gøre det klart, at jeg aldrig har været involveret i drøftelserne. Jeg fandt ud af det søndag aften, ligesom I gjorde.

- Men det skal ikke afholde mig fra at undskylde. Ikke kun til Milans fans, men til alle tilhængere, sagde han ifølge nyhedsbureauet Reuters før nederlaget på 1-2 til Sassuolo.

Ligesom Milan trak lokalrivalerne fra Inter sig ud af Super League.

Et af tiltagene i den nye turnering var i modsætning til Champions League, at 15 medstiftende klubber skulle være garanteret en plads sæson efter sæson.

Men den idé holder ikke, mener Inter-træner Antonio Conte.

- Champions League og Europa League skal have deltagelse af de hold, der fortjener det.

- Sport skal være bygget på meritokrati, siger han.

I samme ombæring langer han dog også ud efter Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), der som arrangør af Champions League har stået forrest i kritikken af Super League.

- Klubber investerer rigtig meget i spillere og trænere. Det gør Uefa ikke, og spillere bliver presset som citroner. Klubber skal belønnes i en mere passende grad, siger Antonio Conte.

12 klubber meldte sig natten til mandag som medstiftere af den nye turnering. Efter flere dage med heftig modvind trak Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Liverpool, Inter, AC Milan og Atlético Madrid sig officielt fra turneringen.

Juventus-formand Andrea Agnelli konstaterede onsdag, at Super League ikke længere kan fortsætte. Men Real Madrid-præsident Florentino Pérez mener, at projektet blot er sat 'på standby'.